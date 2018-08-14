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Türkiye'nin yürek dağlayan kadın raporu! 243 kadın katledildi, en az 154 kadın cinsel istismara uğradı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 05:17 | Son Güncelleme

Türkiye’de bu yılın ilk 7 ayında 243 kadın katledildi, en az 154 kadın cinsel istismara uğradı. Cinayetlerin çoğu aile içinde işlendi. Hamileler bile öldürüldü.

Türkiye'nin yürek dağlayan kadın raporu! 243 kadın katledildi, en az 154 kadın cinsel istismara uğradı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun raporuna göre, Türkiye’de 2018 yılının ocak ayından temmuz sonuna kadar 243 kadın katledildi, 154 kadın istismara uğradı. Kadın cinayetlerinin yüzde 31.7’lik kısmının sebebi tespit edilemezken, yüzde 31,7’lik kısmının nedeni ise ‘şüpheli’ olarak kayıtlara geçti. Kadınların öldürülme gerekçeleri arasında, kendi hayatlarına dair verdikleri kararlar ve ekonomik nedenler de bulunuyor. Evli kadınların eşleri tarafından katledildiği vakalarda barışmak istememeleri ve boşanma talepleri, faillerin gösterdiği sebepler arasında başı çekiyor.

KATİLLERİ YAKINLARINDA

Milliyet gazetesinin haberine göre, cinayet kurbanlarının 25.8’i eşleri, yüzde 15.2’si ise tanıdıkları tarafından öldürüldü. Failler arasında annelerini, kızlarını, kız arkadaşlarını, imam nikahlı eşlerini ve üvey aile bireylerini katledenler de var. Araştırmaya göre katil zanlıları, cinayetlerinin yüzde 38.4’ünü silahla, yüzde 14.8’ini kesici aletle işledi. Boğarak, yüksekten atarak, işkence ve darp ederek işlenen cinayetler raporda yer aldı.

ANNELER BİLE..

Çocukluktan itibaren her yaş grubundan cinayet kurbanı kadınlar kayıt altına alındı. Öldürülenler arasında annelerin yanı sıra hamileler de bulunuyor. Raporda, devletin koruma politikalarının kadın cinayetlerine önlem teşkil etme konusunda yetersizliği dikkati çekiyor. Cinayete kurban giden kadınların yalnızca yüzde 6.6’sı devlet güvencesi altındayken, yüzde 91.7’sinin şiddet ve cinayet öncesi koruma altına alınamadığı görülüyor. 2017 yılında ise 409 kadın öldürülmüştü.

DİNİ NİKAHLI EŞİ TARAFINDAN KATLEDİLDİ

  • İstanbul Üsküdar’da 21 Temmuz’da iki çocuk annesi Güneş Karaçuban (32) dini nikâhlı eşi Sabri Barça (52) tarafından boğularak öldürüldü.

  • Evlendirme programlarına katılan damat adayı Birkan Key’in ablası Kader Key (38) İstanbul Bahçelievler’de 28 Temmuz’da silahla öldürüldü.

  • Şanlıurfa’da 29 Temmuz’da kızı Betül El Hassan’ı (2) öldürüp, hafriyat alanına gömdüğü iddia edilen Fatıma El Hassan, Suriye’de olduğunu söylediği eşinin uyguladığı şiddet sonucu kızının öldüğünü, cenazeyi de birlikte gömdüklerini söyledi.

BORÇ KURBANI

Kadıköy Fener Kalamış Caddesi üzerindeki iş yerinde O.A. (60) isimli kişi ile M.O. (55) adlı kadın arasında alacak-verecek meselesi yüzünden kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine O.A., silahını çekerek M.O.’yu vurdu. Yaralanan kadın çağrılan ambulansla Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. M.O., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan O.A ifadesinde kadının kendisine borcu olduğunu ve alamadığını söylediği öğrenildi.

TEPKİLER ÜZERİNE TUTUKLANDI

Ankara’da çalıştığı iş yerinin 20. katından düşerek yaşamını yitirdiği iddia edilen Şule Çet’in otopsi raporunda, cinsel saldırıya maruz bırakıldığına ait bulgular yer aldı. Ayrıca kadının vücudunda boğuşma izlerinin olduğu belirtilirken, düştüğü cam ve pervazda parmak izine rastlanmadığı da kaydedildi. Buna rağmen serbest bırakılan iki fail, tepkiler üzerine tutuklandı.

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