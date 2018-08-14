Türkiye'nin yürek dağlayan kadın raporu! 243 kadın katledildi, en az 154 kadın cinsel istismara uğradı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun raporuna göre, Türkiye’de 2018 yılının ocak ayından temmuz sonuna kadar 243 kadın katledildi, 154 kadın istismara uğradı. Kadın cinayetlerinin yüzde 31.7’lik kısmının sebebi tespit edilemezken, yüzde 31,7’lik kısmının nedeni ise ‘şüpheli’ olarak kayıtlara geçti. Kadınların öldürülme gerekçeleri arasında, kendi hayatlarına dair verdikleri kararlar ve ekonomik nedenler de bulunuyor. Evli kadınların eşleri tarafından katledildiği vakalarda barışmak istememeleri ve boşanma talepleri, faillerin gösterdiği sebepler arasında başı çekiyor.
KATİLLERİ YAKINLARINDA
Milliyet gazetesinin haberine göre, cinayet kurbanlarının 25.8’i eşleri, yüzde 15.2’si ise tanıdıkları tarafından öldürüldü. Failler arasında annelerini, kızlarını, kız arkadaşlarını, imam nikahlı eşlerini ve üvey aile bireylerini katledenler de var. Araştırmaya göre katil zanlıları, cinayetlerinin yüzde 38.4’ünü silahla, yüzde 14.8’ini kesici aletle işledi. Boğarak, yüksekten atarak, işkence ve darp ederek işlenen cinayetler raporda yer aldı.
ANNELER BİLE..
Çocukluktan itibaren her yaş grubundan cinayet kurbanı kadınlar kayıt altına alındı. Öldürülenler arasında annelerin yanı sıra hamileler de bulunuyor. Raporda, devletin koruma politikalarının kadın cinayetlerine önlem teşkil etme konusunda yetersizliği dikkati çekiyor. Cinayete kurban giden kadınların yalnızca yüzde 6.6’sı devlet güvencesi altındayken, yüzde 91.7’sinin şiddet ve cinayet öncesi koruma altına alınamadığı görülüyor. 2017 yılında ise 409 kadın öldürülmüştü.
DİNİ NİKAHLI EŞİ TARAFINDAN KATLEDİLDİ
İstanbul Üsküdar’da 21 Temmuz’da iki çocuk annesi Güneş Karaçuban (32) dini nikâhlı eşi Sabri Barça (52) tarafından boğularak öldürüldü.
Evlendirme programlarına katılan damat adayı Birkan Key’in ablası Kader Key (38) İstanbul Bahçelievler’de 28 Temmuz’da silahla öldürüldü.
BORÇ KURBANI
Kadıköy Fener Kalamış Caddesi üzerindeki iş yerinde O.A. (60) isimli kişi ile M.O. (55) adlı kadın arasında alacak-verecek meselesi yüzünden kavga çıktı.
Kavganın büyümesi üzerine O.A., silahını çekerek M.O.’yu vurdu. Yaralanan kadın çağrılan ambulansla Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. M.O., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan O.A ifadesinde kadının kendisine borcu olduğunu ve alamadığını söylediği öğrenildi.
TEPKİLER ÜZERİNE TUTUKLANDI
Ankara’da çalıştığı iş yerinin 20. katından düşerek yaşamını yitirdiği iddia edilen Şule Çet’in otopsi raporunda, cinsel saldırıya maruz bırakıldığına ait bulgular yer aldı. Ayrıca kadının vücudunda boğuşma izlerinin olduğu belirtilirken, düştüğü cam ve pervazda parmak izine rastlanmadığı da kaydedildi. Buna rağmen serbest bırakılan iki fail, tepkiler üzerine tutuklandı.
ABD Başkanı Trump'ın skandal kararına Ankara'dan ilk değerlendirme
Beyaz Saray'dan flaş Rahip Brunson açıklaması
Aydın-İzmir otobanında feci kaza: Çok sayıda yaralı var
İYİ Parti'de bir istifa daha! İYİ Parti Tokat İl Başkanı Afşin Ünverdi istifa etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Tatilcilerin gözdesi oldu! Yeni keşfedildi: Akın akın gidiyorlar
Ankara'da Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon! Avukatı da gözaltında!
Abdullah Gül'den Trump'a çok sert tepki
Binlerce öğrenciye müjde! Belli oldu
Her şey bir anda oldu! Vahşi doğanın en acımasız anı
İnanılır gibi değil! Yıldırım çarptı, hayatta kalmayı başardı ama...
Okuyucu Yorumları 0 yorum