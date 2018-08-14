Türkiye'nin yürek dağlayan kadın raporu! 243 kadın katledildi, en az 154 kadın cinsel istismara uğradı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun raporuna göre, Türkiye’de 2018 yılının ocak ayından temmuz sonuna kadar 243 kadın katledildi, 154 kadın istismara uğradı. Kadın cinayetlerinin yüzde 31.7’lik kısmının sebebi tespit edilemezken, yüzde 31,7’lik kısmının nedeni ise ‘şüpheli’ olarak kayıtlara geçti. Kadınların öldürülme gerekçeleri arasında, kendi hayatlarına dair verdikleri kararlar ve ekonomik nedenler de bulunuyor. Evli kadınların eşleri tarafından katledildiği vakalarda barışmak istememeleri ve boşanma talepleri, faillerin gösterdiği sebepler arasında başı çekiyor.

KATİLLERİ YAKINLARINDA



Milliyet gazetesinin haberine göre, cinayet kurbanlarının 25.8’i eşleri, yüzde 15.2’si ise tanıdıkları tarafından öldürüldü. Failler arasında annelerini, kızlarını, kız arkadaşlarını, imam nikahlı eşlerini ve üvey aile bireylerini katledenler de var. Araştırmaya göre katil zanlıları, cinayetlerinin yüzde 38.4’ünü silahla, yüzde 14.8’ini kesici aletle işledi. Boğarak, yüksekten atarak, işkence ve darp ederek işlenen cinayetler raporda yer aldı.