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Türkiye onu dudaklarıyla tanımıştı! İşte son hali

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 18:18 | Son Güncelleme

Silikon mağduru hemşire Merve Keleş’in dudakları Adana’da bir doktor tarafından uygulanan tedavi yöntemiyle eski haline döndü.

Türkiye onu dudaklarıyla tanımıştı! İşte son hali

Kendisini doktor olarak tanıtan bayan kuaförüne dudak silikonu yaptırdıktan sonra dudaklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan hemşire Merve Keleş’in dudakları Adana’da bir doktor tarafından uygulanan tedavi yöntemiyle eski haline döndü. Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak görev yapan 22 yaşındaki Merve Keleş yaklaşık 11 ay önce arkadaşı aracılığıyla tanıştığı ve internette kendisini estetik uzmanı olarak tanıtan bayan kuaförü Soner G.'ye dudaklarına dolgu yaptırdı. Azerbaycan'da eğitim gördüğünü öne süren Soner G.'ye önce 500 TL’ye geçici dolgu yaptıran Keleş, dolgu bir haftada eriyince, bu kez bin liraya silikon dolgu yapılması konusunda anlaştı. Kliniği tadilatta olduğu için işlemi evde yapacağını söyleyen kuaför, 12 Nisan Çarşamba günü hemşire Merve Keleş'e operasyonu yaptı.

doktor estetik

Operasyondan hemen sonra dudakları şişmeye başlayan ve dudaklarını kaybetme ile karşı karşıya kalan Merve Keleş hastaneye başvurdu. Keleş, o günden bu yana hastanede kalıp tedavi gördü. Silikon mağduru Keleş’in doktoru uyguladığı tedavi yöntemiyle, düzelmesi zor ve riskli olan dudağı eski haline döndürmeyi başardı. Bu başarısını da sosyal medya hesabından paylaşarak, “Merve’nin son durumunu çok soran var. İşte buyurun an itibariyle son durumu bu. Yani bazılarının düşündüğü gibi tekrar aktifleşme durumu olmadı” ifadelerini kullandı.

merve keles

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Anahtar Kelimeler:
estetik dudak silikon adana

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Kadınları anlamak zor kardeşim,illa biryerlerini şişirecekler, sanki şiş biryerleri yokmuş gibi.
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