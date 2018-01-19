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Türkiye sınırındaki Azez'de 'canlı bomba' saldırısı

YAŞAM HABERLERİ | 19.01.2018 00:39 | Son Güncelleme 7 saat önce

KİLİS, (DHA)- KİLİS'e komşu Suriye'nin Azez kentinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerince durdurulan kamyona yüklenen su tankerindeki DEAŞ'lı 'canlı bomba' yelekli 4 teröristten biri, üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi, 3'ü ise öldürüldü.

ÖSO'ya bağlı askerler, Türkiye sınırındaki Azez'e bağlı Suçço Köyüne geçmeye çalışan su tankeri yüklü bir kamyonu oluşturulan kontrol noktasında durdurdu. Kamyondaki su tankerinin kapaklarının açılmasıyla içeride bulunan yaklaşık 10 kişi kaçmaya başladı. Bu sırada üzerinde 'canlı bomba' yelekleri bulunan DEAŞ'lı olduğu belirtilen 4 teröristten biri patlayıcıyı infilak ettirdi, 3'ü ise ÖSO askerleri tarafından öldürüldü. ÖSO güçlerinin teröristleri etkisiz hale getirmesinin ardından tankerden çıkanlardan 1'i çocuk, 3'ü kadın 5 kişi ise teslim oldu.

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