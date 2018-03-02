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Türkiye tarafına geçen 2 Yunan askeri tutuklandı (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2018 19:28 | Son Güncelleme

'KARDAKİ İZLERİ TAKİP ETTİK, YANLIŞLIKLA GEÇTİK' Edirne'de askeri yasak bölgeden sınırı geçerek Türkiye'ye gelen ve yakalandıktan sonra tutuklanan 2 Yunan askerin ifadeleri ortaya çıkmaya başladı.

'KARDAKİ İZLERİ TAKİP ETTİK, YANLIŞLIKLA GEÇTİK'
Edirne'de askeri yasak bölgeden sınırı geçerek Türkiye'ye gelen ve yakalandıktan sonra tutuklanan 2 Yunan askerin ifadeleri ortaya çıkmaya başladı. Askerlerden teğmen Angelos Mitretodis, dün saat 10.30 gibi devriyeye çıktıklarını belirterek, "Yerde 20-25 santim kar vardı, kar üzerinde ayak izlerini görünce, izlerin kaçaklara ait olduğunu düşünerek takip etmeye başladık. İzleri takip ederken bir ağacın altından geçince, Türk askeri bizi karşılayıp, silahlarımızı aldı. Daha sonra karakola götürüldük. Biz casus değiliz, bilerek sınırı geçmedik. Hava şartlarının kötü olması nedeniyle sınırı geçmişiz" dedi.
Bu arada üzerlerinde bulanan cep telefonu ile sınır kesiminde çekilen görüntüler ortaya çıktığı belirtilen Yunan askerleri, görüntüleri de üst rütbeli komutanlarına göndermek için çektiklerini söyledikleri belirtildi. Yunan askerler, Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Edirne F Tipi Cezaevi'ne konuldu.

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