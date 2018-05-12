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Türkiye turuna çıkan bisikletlilere kamyon çarptı: 1 ölü, 2 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2018 18:01 | Son Güncelleme

KAZANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI Antalya'nın Alanya ilçesinde Fatih Güveneş'in yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin detaylar ortaya çıktı.

KAZANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Antalya'nın Alanya ilçesinde Fatih Güveneş'in yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin detaylar ortaya çıktı. Kazada, tünelde ilerleyen bisikletliler Fatih Güveneş (60), Ayhan Savuk (30) ve İhsan Savuk'a (48); M.Ç. (60) yönetimindeki 07 MCC 49 plakalı kamyonun çarptığı belirtildi. Aynı yönde seyreden İ.Ç. (44) yönetimindeki 07 H 0442 plakalı otomobilin de savrularak yere düşen bisikletlilerden Fatih Güveneş'e çarptığı kaydedildi. Kamyon sürücüsü M.Ç. ile otomobil sürücüsü İ.Ç.'nin gözaltına alındığı ve polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.

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