Türkiye'ye geliyorlar! Tam 1.5 milyon kişi...

Özellikle son aylarda binlerce kaçak göçmenin İran sınırından yasa dışı yollarla Türkiye’ye geçerek Erzurum’a gelmeleri dikkat çekmeye başladı. Afganistan ve Pakistan’dan ‘umuda yolculuk’ adıyla Türkiye’ye akın eden kaçak göçmenlerin haftalarca zorlu yolculuğu dramla son buluyor.

Iğdır’da geçtiğimiz gün yaşanan trafik kazasında 17 kişinin ölümü 36 kişinin ise yaralanması üzerine gözler bir kez daha mültecilerin üzerine çevrildi. Her gün 500 ila 600 kaçak sınırdan geçip yürüyerek ya da insan tacirleri tarafından Erzurum’a getiriliyor.

Göç nedeni ile Erzurum’daki polis, jandarma ve Göç İdaresi’nin büyük zorluk çektiği belirtildi. Erzurum’da göçmenleri ’Büyük Babası’ olarak bilinen eczacı ve Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel bunlarla ilk tanışmasının 7 yıl önce olduğunu belirterek, şunları anlattı:

ERZURUM’A 400 CİVARINDA AİLE YERLEŞTİ



"7 sene boyunca bunlarla içli dışlı oldum. Her türlü düşüncelerine, maceralarına, dramlarına, trajedilerine ortak oldum. Ancak son yıllarda sayıları bir hayli artmaya başladı. Öyle bir hal oldu ki artık Türkiye’nin bir ilinde bir iline gitmek ne kadar kolaysa bunlarında Türkiye’ye gelip tekrar Afganistan’a illegal yollardan geri dönmeleri o kadar kolay oldu, yolları öğrendiler. Erzurum’a 400 civarında aile yerleşti. Bunların bir kısmı okuttuk, bir kısmına iş bulduk. Son bir yıl içerisinde Afganistan’dan müthiş bir göçmen, sığınmacı akını oluyor. Kendi anlattıklarına göre ilk önce gece yolculuğuyla otobüslerle İran’a geliyorlar. Urumiye şehrine getiriliyorlar. Daha sonra Türkiye ile Urumiye sınırına yakın bir köye götürülüyorlarmış. O köyde bunlar bekletiyorlar. Yani ortam uygun olduğu zaman, bazı aileler 15-20 gün aç susuz bekletiliyormuş.