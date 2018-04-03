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Türkiye'ye geliyorlar! Tam 1.5 milyon kişi...

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 20:10 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde 17 kaçak göçmenin Iğdır yolunda ölümünün ardından Doğu Anadolu’daki göçmen trafiği bir kez daha gözler önüne geldi. Çoğu Afgan yüzlerce kaçak göçmen günler süren yolculuğun ardından aç, susuz Türkiye’ye geliyor. Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı’nın verdiği bilgiye göre İran’dan Türkiye’ye giriş yapmak için 1.5 milyon kişi bekliyor…

Türkiye'ye geliyorlar! Tam 1.5 milyon kişi...

Özellikle son aylarda binlerce kaçak göçmenin İran sınırından yasa dışı yollarla Türkiye’ye geçerek Erzurum’a gelmeleri dikkat çekmeye başladı. Afganistan ve Pakistan’dan ‘umuda yolculuk’ adıyla Türkiye’ye akın eden kaçak göçmenlerin haftalarca zorlu yolculuğu dramla son buluyor.

Iğdır’da geçtiğimiz gün yaşanan trafik kazasında 17 kişinin ölümü 36 kişinin ise yaralanması üzerine gözler bir kez daha mültecilerin üzerine çevrildi. Her gün 500 ila 600 kaçak sınırdan geçip yürüyerek ya da insan tacirleri tarafından Erzurum’a getiriliyor.

Göç nedeni ile Erzurum’daki polis, jandarma ve Göç İdaresi’nin büyük zorluk çektiği belirtildi. Erzurum’da göçmenleri ’Büyük Babası’ olarak bilinen eczacı ve Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel bunlarla ilk tanışmasının 7 yıl önce olduğunu belirterek, şunları anlattı:

ERZURUM’A 400 CİVARINDA AİLE YERLEŞTİ

"7 sene boyunca bunlarla içli dışlı oldum. Her türlü düşüncelerine, maceralarına, dramlarına, trajedilerine ortak oldum. Ancak son yıllarda sayıları bir hayli artmaya başladı. Öyle bir hal oldu ki artık Türkiye’nin bir ilinde bir iline gitmek ne kadar kolaysa bunlarında Türkiye’ye gelip tekrar Afganistan’a illegal yollardan geri dönmeleri o kadar kolay oldu, yolları öğrendiler. Erzurum’a 400 civarında aile yerleşti. Bunların bir kısmı okuttuk, bir kısmına iş bulduk. Son bir yıl içerisinde Afganistan’dan müthiş bir göçmen, sığınmacı akını oluyor. Kendi anlattıklarına göre ilk önce gece yolculuğuyla otobüslerle İran’a geliyorlar. Urumiye şehrine getiriliyorlar. Daha sonra Türkiye ile Urumiye sınırına yakın bir köye götürülüyorlarmış. O köyde bunlar bekletiyorlar. Yani ortam uygun olduğu zaman, bazı aileler 15-20 gün aç susuz bekletiliyormuş.

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BİRİ UÇURUMA DÜŞSE BİLE SESİNİZİ ÇIKARMAYACAKSINIZ

Dağ yürüyüşüne çıktıklarını ifade ediyorlar. Hepsinin hikayesi aynı. Dağdan 4-5 gün yürüdüklerini söyleyenler oldu. Hatta bunlara şöyle ifade etmişler yanınızda biri uçuruma düşse bile sesinizi çıkarmayacaksınız. Böyle sıkı denetim içerisinde getiriliyorlar. Yolculukta doğumu yaklaşan hamileler, amalar da var. Son zamanlarda göç trafiği acayip şekilde arttı. Artık ne Ağrı’nın ne de Erzurum Göç İdaresinin altından kalkacak gücü yok. Binlerce insan yollara dizilmiş geliyorlar. Vatandaşlar bunlara yardım amaçlı araçlarına aldığı zaman insan kaçakçısı muamelesi görüyor, otobüslere almıyor. İnsan kaçakçıları bunları koyunların taşındığı 3 katlı kamyonlara dolduruyorlar. Perişan haldeler umuda doğru koşuyorlar. İşin garip tarafı canları pahasına gidiyorlar. Sınırdan Türkiye’ye girip buradan Yunanistan, Sırbistan Macaristan üzerinden Almanya’ya ulaşmak istiyorlar. Ölen ölür kalan sağlar bizimdir misali can siper hane gidiyorlar."

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İRAN’DAN TÜRKİYE’YE GİRİŞ YAPMAK İÇİN 1.5 MİLYON KİŞİ BEKLİYOR

21’inci yüz yılda tam bir insanlık trajedisi yaşandığını sözlerine ekleyen Güzel şunları söyledi:

"Erzurum-Ağrı kara yolu üzerine çıktığınız zaman yüzlerce Afgan’ın perişan halde zor şartlarda geliyorlar. Kıyafetleri yok, günlerce yıkanmıyorlar. Son derece rahatsız ediyor, üzülüyoruz ama elimizden de bir şey gelmiyor. Bir evin bacası, kapısı, penceresi açık herkes gelip geçiyor. Yani bizim sınırımız yol geçen hanına dönmüş vaziyette. Bir an önce sınırımızda güvenlik tedbirlerinin arttırılması lazım. Erzurum sığınmacılara sahip çıkan bir şehir. Afganistan’da bizi iyi tanıyorlar. Beni arayıp ’büyük baba akrabamız geliyor, haberin olsun’ diyorlar. Erzurum tercih edilen bir şehir. Bir de pilot il olması nedeniyle buraya gelip, gidiyorlar. Burada yardımlaşma, bakış açıları pozitif olması münasebetiyle tercih ediyorlar. Burası bir basamak burada da kalmıyor. Avrupa’ya gidiyorlar. Buna bir dur denilmesi lazım. Trajik olaylar oluyor. Geri gönderme yerinde bir kişilik yer yok. Kontenjan dolmuş, nerede yatacaklar o da belli değil. Dünyanın buna değinmesi lazım. İran’dan Türkiye’ye giriş yapmak için 1.5 milyon kişinin beklediğini duyduk."

Öte yandan Erzurum’daki 1500 kişilik geri gönderme merkezinin kapasitesinin çok üzerinde hizmet verdiği belirtildi. Son 3 ay içerisinde Erzurum’a giriş yapan kaçak sayısının 11 bini bulduğunu belirten yetkililer, kaçakları uygun görülen illere seyahat belgelerini vererek gönderdiklerini söyledi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Afgan göçmen iran sınırı Türkiye Erzurum

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
GARİPLERİN.. KAPISI... TÜRKİYE... KİMSEYİ AYIPLAMAK.. BİZE DÜŞMEZ... RUHU-GÖNLÜ VEREN. CENABI ALLAH.. HAYDİ HEP BİRLİKTE KIZILAYA..YARDIM... KİMİN ELİNDEN NE GELİRSE...
BU APTAL MİLLET UYANANAMADI DAHA ALA UYKUDA ÜLKE YOL GECEN HANI GİBI OLDU???
bir siz eksiktiniz vay turkiyem.ne gunlere kaldik
BU APTAL MILLET DAHA ALA UYANAMADI ????????????
ne oldu böyle ya nerde vukat olsa türkiyeye sarılıyorlar anlamadim baska komşuları yokmu
Güzel TÜRKİYEM yolgeçen hanına döndü mülteci çöplüğüne döndü. Afgan mültecinin ne işi var benim ülkemde? bir tane bile mülteci sokmayın nekadar mülteci varsa acilen sınır dışı edilmeli.
ALMAYIN KARDEŞİM
dünyada okadar müslüman ülke var tek bizmiyiz fedakar acıma duygusu olan
ülkemiz Yol geçen hanina donmus durumda türkiyede ki yabancılar toplanıp sınır dışı edilmeli bak o zaman ekonomi nasıl duzeliyor
Geldikleri gibi giderler !!!
yeni hirsiz katil ve tecavuzculerimiz hayirli olsun
gelsinler gelsinler onlarada vatandaşlık verelim az değil 1.5 milyon oy demektir.iyde biz türkler nereye kaçacaz hiç kimse de bizi almaz.
bugün 2 tane 19-20 yaşlarında afganlı ile konuştum.orada savaş var anamaı,babamı bırakıp buraya geldim diyor.ulan o topraklar başkasının eline geçince afganistana nasıl dönecen,ananı babanı nasıl bulacan dediğimde olayı anlamamazlığa veriyor.
irandan geçmek için neden bekliyorlar orada kalsınlar çok zor bir dünyada yaşıyoruz kimse kusura bakmasın herkes başının çaresine bakacak ben her milletten insanın burada toplanmasına karşıyım yarın bu insanların çoğu başımıza dert olucak
doğruları yanlış ifade etmişsiniz...
kanla cızılmıs sınırlarımız bır kac yuz tl ye gırılebılır oldu
3,5MILYON VARKEN ŞİMDİ 1.5 DAHA GELDİ OY KIMLI
afganistanla türkiye arasında kaç ülke var acaba
ÜLKELERİNDE İSTİKRAR YOK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOK SESSİZ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NE İŞE YARIYOR BATININ KUKLASI OLMUŞ AĞIZLARINDAN ÇIKACAK SÖZLERE BAKIYOR GELİYORLARSA GÖNDERİN AVRUPAYA ABD YE KURU YÜK GEMİLERİNİ HAZIRLAYIN BU İNSANLARIN ÜLKESİNDE KİM İSTİKRARSIZLIK ÇIKARIYORSA O ÜLKELER BAKSIN
Suriyeli Afgan ırakli vsvs ülke ülke değil mülteci fuarına döndü yeter ulan yeter zaten 5 milyon Suriyeli yetmiyormuş gibi bide bunlar geliyor 1 buçuk milyon hemde
TÜRKİYEDEKİ GÖÇMEN SAYISI NÜFUSUN %5 İNİ GEÇMİŞ DURUMDA. BUNUN NE DEMEK OLDUĞUNU 2023 YILINDAN SONRA ANLARSINIZ DA İŞ İŞTEN GEÇMİŞ OLUR. MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZ HİKAYESİYLE UYUTULMAYA DEVAM....
ipini koparan soluğu türkiyede alıyor. Bizim ülkemize kötü bir şey olsa hiç bir ülke bizi kabul etmez. Bune arkadaş o kadar ülke var koşarak türkiyeye geliyorlar kabul etmeyin abi kimseyi önce kendi vatandaşlarınıza bakın kendi insanınız aç.
VAY BE. BU KADAR KİŞİ TÜRKİYE SINIRLARINDAN RAHATÇA GİREBİLİYORSA. SINIRLARDA TERORİSTLER HERHALDE DAVUL ZURNAYLA TÜRKİYE YE GEÇİŞ YAPIYORDUR. BU NE ANLAMA GELİYOR. TÜRKİYE DEVLETİ SINIRLARINI DEMEKKİ KORUYAMIYOR. E MADEM BUKADAR KİŞİ TÜRKİYEYE RAHATÇA GİREBİLİYORSA, RAHATÇADA AVRUPAYA GİDEBİLMELİDİR. YOOO OZAMAN SINIRLARIMIZI KORUYORUZ, HİÇBİR GÖÇMENİ KAÇIRTMIYORUZ. KKAAAÇÇIRTMAAYYIIZZ.
ipini koparan geliyor. Allah belanızı versin
Türkiye köprü vazifesi görüyor avrupa yolunda, geçmiştede mülteci sorunu vardı sınırları çok iyi beklediğimiz halde 10gruptan 1ini fark edemezdik şimdi sanırım 10da 9'u
yardım etmek iyidir lakin şuanda savaş içindeyiz bu kadar göçmeni kaldıracak ne ekonomimiz var gibi nede sosyokültürel yapımız var gibi...
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