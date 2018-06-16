Türkiye'yi ağlatan Nuriye nineden insanlık dersi!

35 yaşındayken eşini kaybeden 5 çocuk annesi Nuriye Tekintamgaç, ilerlemiş yaşına rağmen elektriği, suyu ve pencere camı olmayan Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'ndeki müstakil eve hayatını güçlükle sürdürürken Ramazan Bayramı öncesi maaş şoku yaşadı. Bayram ihtiyaçları için komşularının yardımıyla 11 Haziran'da PTT Bank'a giden Nuriye Tekintamgaç, yaşlılık maaşı olan 500 liranın bir süre önce çekildiğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu.

Polisi arayarak şikayetçi olan yaşlı kadın, parayı torunun banka kartını evden alıp, kendisinden izinsiz çekmiş olabileceğini ileri sürdü. Evinin kapısının önünde ağlayarak yardım isteyen Tekintamgaç, "Ne yaptım, benden ne istediler? Bir maaşım vardı, onu bile bana çok gördüler. Ramazan Bayramı öncesi beni bu hale soktular. Evimde elektrik, su yok. Hastayım, yattığım yatağa bakın. İnşallah bana yaptıklarını herkes görür" dedi.

TEK GÖZLÜ ODADA YAŞAM MÜCADELESİ



Tekintamgaç, yaşadığı şoku atlamayınca dinlenmek için, emekleyerek merdivenlerden çıkıp yatağına yattı. Yıkılmak üzere olan tek gözlü bir odada yaşam mücadelesi veren Tekintamgaç'ın ise günlerdir yumurta ve bozulmaya yüz tutmuş peynirleri yediği ortaya çıktı.,