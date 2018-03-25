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Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü! Bakanlık harekete geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 11:30 | Son Güncelleme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, sosyal medyada 3 yaşındaki çocuklarına içki içirip fotoğraf paylaşan aileyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, çocuğun devlet korumasına alındığı, baba ile ilgili adli süreç işletildiği bildirildi.

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü! Bakanlık harekete geçti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından, bazı yayın organları ile sosyal medyada gündem olan "3 yaşındaki çocuğa içki içirdiler" başlıklı haber ve habere konu paylaşımlara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, çocukları her türlü ihmal ve istismardan korumanın, sağlıklı gelişimlerini desteklemenin ve geleceğe güvenle hazırlanmalarını sağlamanın herkesin önceliği ve ortak hedefi olduğu vurgulandı.

Sosyal medyada yer alan ve izahı mümkün olmayan paylaşımın ardından, Bakanlık ekiplerinin derhal harekete geçtiği belirtilen açıklamada, Emniyet güçleriyle ortak çalışma sonucunda kimlik ve adres bilgileri tespit edilen aileye ulaşıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Bakanlığımız uzman personeli tarafından ailenin evinde gerçekleştirilen incelemenin ardından çocuğumuz devlet korumasına alınmıştır. Bakanlığımızca çocuğumuza her türlü destek sağlanmaktadır. Baba ile ilgili olarak gerekli adli süreç işletilmektedir. Ayrıca, aile ile ilgili de Bakanlığımız uzmanları tarafından yapılan sosyal inceleme neticesine göre gerek duyulan sosyal çalışma yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi. (AA)

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