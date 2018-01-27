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Türkiye'de bir ilk! Bitcoin 'server'larını çaldılar

YAŞAM HABERLERİ | 27.01.2018 14:43 | Son Güncelleme 2 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan bir elektronikçiye gece saatlerinde giren hırsızlar 450 bin TL değerindeki Bitcoin serverlarının bulunduğu cihazı çaldı.

Türkiye'de bir ilk! Bitcoin 'server'larını çaldılar

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan bir elektronikçiye gece saatlerinde giren hırsızlar 450 bin TL değerindeki Bitcoin serverlarının bulunduğu cihazı çaldı.

Edinilen bilgiye göre, Akyazı ilçesi Ada Caddesi üzerinde bulunan Y.E.A.’ya ait elektronik dükkanına aynı gecede 3 kere gelen hırsızlar, 450 bin TL değerindeki Bitcoin serverlarının bulunduğu cihazı, 6 laptop ve cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Ofiste bulunan güvenlik kameralarını inceleyen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olayını 27 yaşındaki R.A. ile 33 yaşındaki V.A.'nın gerçekleştirdiğini tespit etti. Yapılan titiz çalışma sonrasında şüpheli şahısların İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde oldukları tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları operasyonla şahısları yakalayarak Sakarya'ya getirdi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından alınan sağlık raporu sonrasında adliyeye sevk edildi.

Bitcoin almayı düşünenlere çok önemli uyarı

Öte yandan olayla ilgili tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanması ve çalınan malzemelerin bulunması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sakarya server hırsızlık Akyazı Bitcoin

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ANLAMADIIM BİTCOİN. SEVGIRLERI AKYAZIDA İŞİNEE. HANİİ YUT DIŞIYDII BBUU BİTCOİN
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