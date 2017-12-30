Türkiye'de görüntülendi! İnanılmaz anlar...

Ardahan'da soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanların yiyecek bulma telaşı fotokapanlarca kaydedildi.
Doğu Anadolu'da bir süre önce etkili olan kar yağışının doğayı beyaza bürümesi ve soğuk hava, insanların yaşamının yanı sıra yaban hayatını da olumsuz etkiliyor.
Bölgede kışın en sert ve çetin geçtiği illerin başında gelen Ardahan'da kurt, vaşak, ayı, domuz, tavşan, tilki, atmaca, kartal ve baykuş gibi hayvanlar yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.
Bu hayvanların zorlu kış koşullarındaki yiyecek bulma telaşı, Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce doğada yaşam popülasyonunun belirlenmesi amacıyla ormanlık alanlara kurulan fotokapanlarla görüntülendi.
Fotokapanların gece ve gündüz kaydettiği görüntülerde hayvanların zorlu kış koşullarında yiyecek araması ve bir ayının fotokapanı fark etmesi dikkati çekti. (AA)
Aile Bakanı Kaya’ya destek veren Türklere 10 ay sonra dava açıldı
Kılıçdaroğlu'ndan zehir zemberek açıklama: Derhal istifa etsinler!
Günün en iğrenç haberi! Babanın öz kızına yaptıkları kan dondurdu!
Barzani ve Bağdat yönetiminden maaşlar için ilk adım
Bomba iddia! Erdoğan'ın üzülmesinin sebebi...
Sümela Manastırı'nda yeni bulunan şapel ilk kez görüntülendi
Hırsızlardan ilginç taktik! Yüzünde ayakkabı boyasıyla yakalandı
En son 300 yıl önce olmuştu... Yine geliyor!
Liselere Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? Tarih ve saati belli oldu
Afganistan'ın asker kadınları Türkiye'de
Anneleri bile şoke oldu! Sadece 5 ayda...
Az su tüketimi böbreklerde taş oluşmasına neden oluyor
Okuyucu Yorumları 2 yorum