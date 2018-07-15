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Türkiye'nin 10'uncu büyük mağarasına ilgi büyük

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2018 10:58 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin 3 bin 350 metre uzunluğuyla 10'uncu büyük mağarası olan Zonguldak'taki Gökgöl Mağarası, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Türkiye'nin 10'uncu büyük mağarasına ilgi büyük

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- TÜRKİYE'nin 3 bin 350 metre uzunluğuyla 10'uncu büyük mağarası olan Zonguldak'taki Gökgöl Mağarası, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. 2001'de turizme açılan Gökgöl Mağarası'nda bulunan sarkıt, dikit, sütun, bayrak damlataşı, travertenleri ve yer altı deresi ile ilgi görüyor.
Zonguldak- Ankara Karayolu'nun 3'üncü kilometresinde yol kenarında 2001'de turizme açılan Gökgöl Mağarası'nın ilk 875 metrelik bölümü, İl Özel İdaresi tarafından restore edilmesinin ardından turizme açıldı. Genel uzunluğu ile Türkiye'nin 10'uncu büyük mağarası olarak nitelendirilen Gökgöl'de milyonlarca yılda oluşan sarkıt, dikit, sütun, mercan fosilleri, bayrak damlataşı, travertenleri ve yer altı deresiyle mağara turizminde büyük ilgi görüyor. Karadeniz turu düzenleyen şirketler özellikle yaz aylarında Zonguldak'a uğrayarak girişten itibaren 'Fosil Giriş', 'Astım Salonu', 'Harikalar Salonu' ve 'Mucizeler Salonu’ gibi alanlar bulunan mağaraya gezi düzenliyor. Su taşkınları ve restorasyon nedeniyle 2014 ve 2015 yıllarında kapalı kalan mağarayı, 2001 yılından 2018 Haziran sonuna kadar 356 bin 237 kişi ziyaret etti.
YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde Gökgöl Mağarası sorumlusu Ümran Kalender, mağaranın özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin oldukça ilgisini çektiğini söyledi. Kalander, "Mağaranın en büyük özelliği gezi alanının büyük olması. 875 metrelik bir yürüyüş parkurumuz, seyir terasımız mevcut. Turizme açılmayan büyük bir bölümü var. Ancak mevcut uzunluğun açık olan kısmıyla ziyaretçilerin oldukça beğenisini kazanıyor. Çünkü damlataş mağaraları arasında en özellikli, oluşum açısından en yoğun, sarkıt ve dikiklere sahip mağaralardan birisidir. Tavan yükseklikleri de yüksek olduğundan rahatça gezilebiliyor" dedi.
YAŞAYAN MAĞARA GÖKGÖL
Kalender, mağaranın en önemli özelliğinin ise halen aktif durumda olması olduğunu ifade etti. Mağaradaki bir sarkıtın bir santimetresinin ortalama 150 yılda oluştuğuna dikkat çeken Kalender, şöyle dedi:
"Gökgöl mağarası 3'üncü jeolojik dönemi sonu ve 4'üncü jeolojik dönemi başına denk geliyor. Mağarada görülen tüm oluşumlar, sakıtlar, fosiller milyonlarca yılda oluşan ve zamana yayılan bir durum söz konusu. Milyonlarca yılın oluşturduğu bir güzelliğe bakıyoruz burada. Biz buraya yaşayan mağara diyoruz. Çünkü aktif. Oluşumlar hala devam ediyor. Buda oldukça önemli. Ziyaretçiler mağarayı gezdiklerinde hayal ettikleri ve beklentilerinden daha güzel bir gezi gerçekleştirdiklerini söylüyorlar."
Karadeniz turuna çıkan Şule ve İrfan Usta çifti de gezdikleri Gökgöl Mağarası'nı çok beğendiklerini anlatarak, "Eşimle Karadeniz turuna çıktığımızda Zonguldak'a da geldik. Mağaraya girip girmemekte ilk anda tereddüt ettik ama girdik. İyi ki de girmişiz. Girmeye değermiş. Soğuk ama girince görüntüler sizi ısıtıyor" dedi.

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Türkiye'nin 10'uncu büyük mağarasına ilgi büyükTürkiye'nin 10'uncu büyük mağarasına ilgi büyükTürkiye'nin 10'uncu büyük mağarasına ilgi büyükTürkiye'nin 10'uncu büyük mağarasına ilgi büyük

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