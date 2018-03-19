Türkiye’nin Danimarka Büyükelçiliği’ne saldırı

Türkiye’nin Danimarka’daki büyükelçilik binasına molotofkokteyli saldırı düzenlendi.

Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliğine en az 2 saldırgan tarafından molotofkokteyli saldırı düzenlendi. Polis tarafından yapılan açıklamada, büyükelçilik binasının dış cephesinde saldırı sonucu tahribat oluştuğu belirtildi. Polis, olayda kimsenin zarar görmediğini açıkladı.

Büyükelçilik binasının olayın ardında boşaltıldığı ve polisin olay yerinde soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.