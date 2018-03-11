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Türkiye’nin en önemli davalarına bakan emekli hakim Alanya’da trafik kazası geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 00:44 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en önemli davalarına bakan emekli hakim Mehmet Orhan Karadeniz (74) Antalya’nın Alanya ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı.Kaza, bugün akşam saat 20.00 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.

Türkiye’nin en önemli davalarına bakan emekli hakim Mehmet Orhan Karadeniz (74) Antalya’nın Alanya ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı.
Kaza, bugün akşam saat 20.00 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Orhan Karadeniz’e, Mustafa Boztepe (25) idaresindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Mehmet Orhan Karadeniz ağır yaralanırken sürücü Mustafa Boztepe de yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Orhan Karadeniz Alanya’da bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Karadeniz’in durumunun ciddi olduğu bildirildi. Motosiklet sürücüsü Mustafa Boztepe’de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Mehmet Orhan Karadeniz’in baktığı davalar
2008 yalında emekli olan Mehmet Orhan Karadeniz eski DEP milletvekillerinin yargılandığı dava, Sivas davası, Beyaz Enerji davası, Hizbullah ana dava, Akın Birdal suikastı, Neşter Operasyonu davası, Çankırı Valisi’ne suikast davası, Umut davası (Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy cinayetleri), Fethullah Gülen davası, Danıştay saldırısı, Cumhuriyet gazetesine saldırı devalarına bakmıştı.

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