Türkiye’nin ilk sanat portalı lebriz.com'un sanatçıları İKÜSAG’da

Serginin karma olması sebebiyle belli bir temaya bağlı kalmadıklarını belirten İstanbul Kültür Üniversitesi Güzel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kıvılcım Yıldız Şenürkmez, "Tematik fikirlerden ziyade temelde öncü olabilecek sanatçıları görmeye ve öğrencilerimizle buluşturmaya çalışıyoruz" dedi. Dijitalleşmenin sanata yansımalarına da değinen Prof. Dr. Yıldız, "Sanat dijitalleşmenin her aşamasından etkilendi. Zaten etkilenmemesi kaçınılmaz çünkü sanat hayatın içinden ürün ortaya koyan bir alan. Bu durum sanatın izleyicisiyle buluşması anında farklı, sanatın üretim aşamasında daha farklı bir şekilde ortaya çıkıyor. Dijital ortam, sanatın artık sadece izleyicisiyle buluşması noktasında değil ürünlerin oluşmasında, estetik süreçlerde de yer almaya başladı. Bu çok doğal çünkü güncel dünyamızda ne oluyorsa sanat da bunun içinde" diye konuştu.

"GALERİLERİ SERGİLERİNİ, SANATÇILARIN KATALOGLARINI LEBRİZ.COM'DA GÖRMEK MÜMKÜN"

Lebriz markasının uzun yıllardır piyasada olduğunu dile getiren lebriz.com Proje Yöneticisi Hava Kablan Günay, "1980 yılında Türkiye'nin dördüncü büyük galerisi olarak kuruldu. 2000 yılında ise Kerim Süner'in projesi olarak ve teknoloji ile sanatı bir araya getirme fikriyle lebriz.com hayata geçti. Türkiye'nin ilk ve tek sanat portalı olarak kurulduk. Türk sanatıyla ilgili her şeyi buradan görmek mümkün. Sanatçıların kataloglarını inceleme ve galerilerin sergilerini takip etmenin yanı sıra müzayede satış sonuçlarına da sitemiz üzerinden ulaşılabiliyor. Galeriler ile 500'e yakın üye sanatçımız var. Resim, heykel, tasarım, seramik, fotoğraf gibi sanatın çeşitli dallarına lebriz.com üzerinden ulaşmak mümkün" ifadelerinde bulundu.

Sergiyle ilgili fikirlerini de dile getiren Günay, "Bu serginin en önemli özelliklerinden biri kendi alanlarında köklü olan iki kurumu bir araya getirmesi. Burada yer alan sanatçılar da kendi alanlarında oldukça önemli isimler. Sanatın hemen hemen her dalını bu sergide görebilmek mümkün" dedi.