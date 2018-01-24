Türkiye'nin konuştuğu o anneye 5,5 yıl hapis istemi

İlçede esnaflık yapan Erdem Tülübaş, eşinin kızları Esila'yı dövdüğünü evin salonuna yerleştirdiği güvenlik kamerasıyla görüntüledikten sonra geçen Eylül'de polise şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Tuğba Tülübaş'a savcı, 3 ay evden uzaklaştırma cezası vererek serbest bıraktı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Savcısı, Tuğba Tülübaş hakkında iddianame hazırladı.

'YAPTIKLARIMDAN UTANIYORUM'

İddianamede emniyetteki ifadesine yer verilen Tuğba Tülübaş, sinirlendiği zaman her annenin çocuğuna uygulayacağı şiddet kadar çocuğuna şiddet uyguladığını, bu şiddetten kastının kızının kalçasına hafif vurmak olduğunu, kızına şiddet uygulamadığını, eşinin kızını alarak kendisinden boşanmak için bunları yaptığını söyledi. Tuğba Tülübaş, savcılık ifadesinde ise kızını dövüp dövmediğini hatırlamadığını, kızını her gün dövmediğini, kendisine izlettirilen görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu ve tedavi görüp kızını almak istediğini anlatarak, yaptıklarından utandığını da söylediği iddianamede yer aldı.