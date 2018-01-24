HABER

Türkiye'nin konuştuğu o anneye 5,5 yıl hapis istemi

YAŞAM HABERLERİ | 24.01.2018 10:35 | Son Güncelleme 4 saat önce

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde, kızı Esila'yı (2) şiddet uyguladığı, eşinin evin salonuna yerleştirdiği gizli kamerayla ortaya çıkan ve tüm Türkiye'nin tepkisini çeken görüntülerin ardından gözaltına alınan Tuğba Tülübaş (27) hakkında, 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlali' ve 'alt soya karşı kasten yaralama' suçlarından 5,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İlçede esnaflık yapan Erdem Tülübaş, eşinin kızları Esila'yı dövdüğünü evin salonuna yerleştirdiği güvenlik kamerasıyla görüntüledikten sonra geçen Eylül'de polise şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Tuğba Tülübaş'a savcı, 3 ay evden uzaklaştırma cezası vererek serbest bıraktı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Savcısı, Tuğba Tülübaş hakkında iddianame hazırladı.

'YAPTIKLARIMDAN UTANIYORUM'

İddianamede emniyetteki ifadesine yer verilen Tuğba Tülübaş, sinirlendiği zaman her annenin çocuğuna uygulayacağı şiddet kadar çocuğuna şiddet uyguladığını, bu şiddetten kastının kızının kalçasına hafif vurmak olduğunu, kızına şiddet uygulamadığını, eşinin kızını alarak kendisinden boşanmak için bunları yaptığını söyledi. Tuğba Tülübaş, savcılık ifadesinde ise kızını dövüp dövmediğini hatırlamadığını, kızını her gün dövmediğini, kendisine izlettirilen görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu ve tedavi görüp kızını almak istediğini anlatarak, yaptıklarından utandığını da söylediği iddianamede yer aldı.

Erdem Tülübaş ise eve geldiğinde kızının vücudunda kızarıklıklar ve morluklar gördüğünü, eşinin bunu yalanladığını ve kanıtlamak için evin salonuna gizli kamera koyduğunu belirtti.

Bağırsakları elinde kaçmıştı! Yaşam mücadelesini kaybetti!

SAVCI 5,5 YIL HAPSİNİ İSTEDİ

Gökçebey Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Tuğba Tülübaş hakkında 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlali' ve 'alt soya karşı kasten yaralama' suçlarından 5,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamenin sonuç kısmında şöyle denildi:

"Görüntüler izlendiğinde şüpheli annenin çocuğuna birden fazla kez terbiye sınırlarını aşacak ve vücuduna acı verecek nitelikte darp ve cebir uyguladığının görüldüğü, ayrıca şüpheli annenin alt soya karşı kasten yaralama ile aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçlarını işlediği yönünde yeterli şüpheye ulaşıldığından üzerine atılı suçtan yargılanarak eylemine uyan sevk maddelerince cezalandırılmasına kamu adına talep olunur."

10 yaşındaki engelli öğrenciye şiddet iddiası

ÇOCUĞUN VELAYETİ ANNEDEN ALINIP BABAYA VERİLMİŞTİ

3 ay evden uzaklaştırma cezası almasının ardından ailesinin yaşadığı Çorlu'ya giderek Aile Mahkemesi'ne boşanma davası açan Tuğba Tülübaş, kızının geçici velayetini almıştı. DHA'nın haberinin ardından Çorlu'ya giden Erdem Tülübaş, elindeki görüntüleri mahkemeye delil olarak sundu ve çocuğun velayeti annesinden alınarak babasına verildi.

Çiftin boşanma davasının ise önümüzdeki günlerde Çorlu'da görüleceği öğrenildi. (DHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak gökçebey tuğba tülübaş

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Afrin'den acı haber! Yaralı askerler var

Son dakika: Afrin'den acı haber! Yaralı askerler var

İstanbul'da kar yağışı sürprizi! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu

İstanbul'da kar yağışı sürprizi! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu

Yeşilçam'ın 'Sezercik'ine şok suçlamada flaş gelişme

Yeşilçam'ın 'Sezercik'ine şok suçlamada flaş gelişme

Özel Hastanelerde Yeni Dönem Başlıyor

Özel Hastanelerde Yeni Dönem Başlıyor

Doğu Perinçek: Cumhurbaşkanı imam değildir, camide reklam olmaz

Doğu Perinçek: Cumhurbaşkanı imam değildir, camide reklam olmaz

Müge Anlı'nın kızı boyu kadar oldu

Müge Anlı'nın kızı boyu kadar oldu

İlginizi Çekebilir

Kasiyerle müdürün videosu hayretler içinde bıraktı

Kasiyerle müdürün videosu hayretler içinde bıraktı

Kocaeli'de hastanenin yoğun bakımında göbek attılar

Kocaeli'de hastanenin yoğun bakımında göbek attılar

'46'lık raporum var' diyerek taciz etti!

'46'lık raporum var' diyerek taciz etti!

Tek tek itiraf etti: İki erkek arasında kaldım

Tek tek itiraf etti: İki erkek arasında kaldım

Cenazede cemaat dondu kaldı! Hakkını helal etmedi

Cenazede cemaat dondu kaldı! Hakkını helal etmedi

Okuyucu Yorumları 4 yorum
cani, vicdansız... az bile 5,5 yıl senin gibilere. kendi evladına bunu yapan başkalarına neler yapmaz? savunmasız küçücük melek o daha allah cezanı versin
içim gitti hırpaladı salak kadın o mınıcik yavruya
ALLAH BÖYLE İNSANLARIN BELASINI VERSİNKİ KİMSE ZARAR GÖREMESİN
inanın kadınların gaddarlığı erkeklerin 100 katı daha fazladır bu gaddarlık olmasa akdın hakları savunucuları eşini sevgilisine öldürten kadınlar hakkında bir şeyler söylerdi ama nerede kadın gaddarlığı ile ne alaka derseniz az düşünün ekek öldürüyor kadınlar cani diyor bende diyorum haklılar ya erkeğini kadınlığını kullanarak kadınlar içinse söledikleri genelde erkek kim bilir ne yaptıda kadın buna baş vurdu
Diğer Haberler
Olmaz olsun böyle antrenör! Öğrencisinin fotoğrafıyla eskort hesabı açtı

Olmaz olsun böyle antrenör! Öğrencisinin fotoğrafıyla eskort hesabı açtı

İstanbul'da korkunç cinayet! Polisler gözlerine inanamadı

İstanbul'da korkunç cinayet! Polisler gözlerine inanamadı

'Remezen' 12 yıl sonra yakalandı!

'Remezen' 12 yıl sonra yakalandı!

Okul bahçesinde korkunç manzara! Kanlar içerisinde bulundular!

Okul bahçesinde korkunç manzara! Kanlar içerisinde bulundular!

Canlı yayında intihara kalkıştı! Özel harekat polisleri bölgede

Canlı yayında intihara kalkıştı! Özel harekat polisleri bölgede

ABD, 13 yaşındaki Türk'ü konuşuyor

ABD, 13 yaşındaki Türk'ü konuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.