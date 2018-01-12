Türkiye'nin konuştuğu olayda 4 yıl sonra flaş karar

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Muharrem Taş'ın 2 Şubat 2014'te yolların kardan kapalı olması nedeniyle hastaneye kaldırılamaması sonucu hayatını kaybetmesinde ihmali olduğu iddia edilen 112 Acil Komuta Merkezi, jandarma ve dönemin özel idare çalışanları hakkında, "taksirle ölüme neden olmak" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Şikayetçi ve dosyada ihmali bulunduğu öne sürülen kurumlardaki görevlilerin ifadeleri ile bilirkişi raporlarını alan başsavcılık, şüpheliler hakkında kovuşturmanın yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

Olay günü yaşananların detaylarının paylaşıldığı kararda, yaşamını yitiren Taş'ın babası Abdulvahap Taş'ın da Çeli mezrasında hayvan otlatarak, kışın da köylü vatandaşların bıraktığı hayvanlara bakarak geçimini temin ettiğini, okula giden çocuklarını Van'da ikamet eden annesine bıraktığı şeklinde ifadesi yer aldı.

Daha önce bir rahatsızlığı bulunmayan oğlunun olay günü öksürmeye başladığını, durumunun ağırlaşması üzerine gece saatlerinde hayatını kaybettiğini anlatan Taş'ın kararda yer alan ifadesinde, yardım için köy korucusunun dışında bir yetkiliyi aramadığını, cenaze için Van'da ikamet eden ağabeyi ve diğer akrabalarını haberdar ettiğini belirtti.

Çocuğunun vefatını haber vermesine rağmen yakınlarından başka kimsenin kendisini aramadığını kaydeden Taş, çocuğunun hastalığı sırasında, vefatından sonra yolları açmayan, sağlık yardımında bulunmayan tüm yetkililerden şikayetçi oldu.