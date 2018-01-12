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Türkiye'nin konuştuğu olayda 4 yıl sonra flaş karar

YAŞAM HABERLERİ | 12.01.2018 13:51 | Son Güncelleme 5 saat önce

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Yalınca köyü Çeli mezrasında yolların kardan kapalı olması nedeniyle hastaneye kaldırılamadığı için yaşamını yitiren ve cenazesi babasınca çuvalda taşınan 2 yaşındaki Muharrem Taş'ın ölümünde ihmali olduğu ileri sürülen kurumlardaki görevliler hakkında, "kovuşturmanın yapılmasına yer olmadığı" kararı verildi. Bilirkişi raporunda mezrada kaldıkları evin rahatsızlık geçiren çocuk için uygun olmadığı belirtildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Muharrem Taş'ın 2 Şubat 2014'te yolların kardan kapalı olması nedeniyle hastaneye kaldırılamaması sonucu hayatını kaybetmesinde ihmali olduğu iddia edilen 112 Acil Komuta Merkezi, jandarma ve dönemin özel idare çalışanları hakkında, "taksirle ölüme neden olmak" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Şikayetçi ve dosyada ihmali bulunduğu öne sürülen kurumlardaki görevlilerin ifadeleri ile bilirkişi raporlarını alan başsavcılık, şüpheliler hakkında kovuşturmanın yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

Olay günü yaşananların detaylarının paylaşıldığı kararda, yaşamını yitiren Taş'ın babası Abdulvahap Taş'ın da Çeli mezrasında hayvan otlatarak, kışın da köylü vatandaşların bıraktığı hayvanlara bakarak geçimini temin ettiğini, okula giden çocuklarını Van'da ikamet eden annesine bıraktığı şeklinde ifadesi yer aldı.

Daha önce bir rahatsızlığı bulunmayan oğlunun olay günü öksürmeye başladığını, durumunun ağırlaşması üzerine gece saatlerinde hayatını kaybettiğini anlatan Taş'ın kararda yer alan ifadesinde, yardım için köy korucusunun dışında bir yetkiliyi aramadığını, cenaze için Van'da ikamet eden ağabeyi ve diğer akrabalarını haberdar ettiğini belirtti.

Çocuğunun vefatını haber vermesine rağmen yakınlarından başka kimsenin kendisini aramadığını kaydeden Taş, çocuğunun hastalığı sırasında, vefatından sonra yolları açmayan, sağlık yardımında bulunmayan tüm yetkililerden şikayetçi oldu.

Van Valisi'nin 'Muharrem' açıklaması
Muharrem'in cenazesini çuvala koyup sırtlarında taşıdılar
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Anahtar Kelimeler:
Van Gürpınar Muharrem Taş

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Allah hiç bir babayı böyle sınamasın...Dünyanın en ağır yükü bu olsa gerek..Zaten hayatım boyunca unutmayacağım görüntüdür...Bu resim bizim halk olarak, müslüman olarak ,devlet olarak acizliğimizdir...Vallahi yemin ederim servetim satar aç gezer yine bu adama bu yükü taşıtmazdım ama bilmiyoruz işte kardeşlerimizin durumunu .bu da bizim ayıbımız, bu da bizim ahirette hesabımız olacak
O ev yaşanmaz bir yerde ise yaşanır bir yere çevirmek devletin görevi bize okullarda ne öğretildi vergi neden verilir? yol,su,köprü,okul,cami yapılsın diye bunlar yapılmayacaksa neden vergi veriyoruz.Köyde yaşıyor diye o insanları mahrum bırakmak ne kadar doğru?
Antalyalı hemşerim, doğuda ve güney doğuda çalıştım. Köy değil mezra diyor. Adamın canı sıkılmış, birine küsmüş veya tarlasına daha yakın diye köye biraz daha uzak bir yere 1, 2 hane gidip ev yapmış. Sonra da yol istiyor, elektrik-su istiyor. Okul istiyor, hastane istiyor. Kısacası tüm sosyal imkanları o gidip ev yapıp yerleştiği mezra da istiyor. Bunun imkanı var mı sence. Mezra ların çoğunun kuruluş izni de yok. Adam benim kendi arazim diyor, yapıyor kerpiçten ev oluyor sana mezra. Şimdi sırf vergi veriyor diye her mezra ya hizmeti nasıl götürsün devlet. Mezra işine izin verilmemeli bence.
Yanlış anlama ben tabi ki üzgünüm bu olay için, ve kusur varsa, ihmal varsa, kimse, çeksin cezasını fakat göz var izan var. O kadar kar yağışı olan bir bölgeye de (ya da diğer mezralara da) hizmet götürmek hiç kolay iş değil. (akp li değilim, devleti filan da savunduğum yok) işleyiş yanlış onu anlatmak istedim.
Suç çocukta, niye ölmüş ki?zaten suç hep ölende oluyor... ölmek yasaklansın kurtulalım! Yani : savcıya bile intikal etmesin, baksın biri aaa ölmüş desin gömelim.
Adalet güçlüden yana olduğu için Herzamnki gibi ölen yine öldüğyle kaldı.
Yazık. Keşke böyle üzücü haberler çıkmasa artık.
suç fakir olmanda dayı zengın olsaydın zaten bu durumda olunmazdı lakın fakırın basına ne gelirse hakkediyor dusuncesı var bu hükümette işte haklı olsan bı haksızsın onlarda evlat acısını aclıgı sogugu sefaletı bılmez bunlar sızın acınızı nerden bılsınler artık ölümümüze bile tahammül edemiyorlar
Yazık yazık utanıyorum bu karardan. Adaletten utanıyorum. O köye ulaştırılmayan yoldan utanıyorum, o görevlilerden utanıyorum hepiniz midemi bulandırıyorsunuz.
bu insanlar ne doymaz insanlar, yol istiyorlar ulaşım istiyorlar, Allah gözünüzü doyursun, köprü yaptık, marmaray yaptık, çılgın projeler tasarlıyoruz daha ne istiyorsunuz. halinize şükredin, köprüsü marmarayı olmayan ülkelerde var. hatta çılgın bile düşünemeyenlerde var. ayrıca bir çuval bulmuşsun çocuğunun cenazesini o karda kışta kilometrelerce sırtında taşıyabilmişsin o çuvalı bulamayanlarda var. hemde bu büyük hizmetleri 15 yıl gibi kısa bir zamanda yapmışız, 50 yıl bekleyin bakın daha neler yapacağız size, (ALLAH YAZMIŞSA BOZSUN)
Mağdur olan hep vatandaş kabahatli de o. Yasalar da aleyhine malessef. Haketmediklerini yaşamak zorunda daima ...
VICDANLARI RAHAT OHH TEK SUCLU BABA....ONLARIN HICCC SUCU YOK...TAKI 4 METRELIK MOK CUKURLARINA GIRENE ....KADAR ....
Büyüdük, Geliştik....Havalimanlarımız, Köprülerimiz, tünellerimiz, Duble Duble yollarımız var yeni yeni...amannnn sizde çok büyütüyorsunuz...daha ne olsun..
Devletin acizliği. vergi neden verilir? sorusunu tekrar hatırlatan bir görüntü. emeği geçen herkesin Allah belasını versin. o zamanın sağlık bakanı karakol komutanı vs. bunda kimin emeği geçmişse yazıklar olsun. İnsanlığımdan utandım bu görüntüyü görünce.
nolacaktı ya akpli bürakrat suçluyuz mu diyecekti
burda tek suçlu kaymakamların kıçının dibinde görevli mahluklardır herkesin bi görevi var. öyle görünüyor ki o yollarda yolunu bulamayanlar yolu bile açmamışlar. Allah sabır versin dayı çocuğun cennette kardan adam yapmış boynunada atkı takmış gülüyor eğleniyor bu gerizekalıları kendini beğenmişleri izliyor acıyor..
ne güzel unutmuştuk keşke hiç karar veripte hatırlatmasalarmış
rte yada bakanın belediye başknın köyü olsaydı yaşanır yer olurdu
böyle sacma sapan bir karar olabilirmi ev yasana bikir yerde degilmis o adama sorun bir cokmu merakli orda yasamaya sirf zaten macera olsun diye kıt kanaat gecinir adam cok yazık böylr adelet olamaz herzaman diyorum kimi kime şikayet edeceksin her türlu vatandaş suclu cifci köylu hic birzaman yasamaya hakki yok ama bilmiyorlarki insanlik hala o köylerde o yaşanmayan yerlerde hakim bey sizin gibi luks yasamakla olmuyor adamlik...
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