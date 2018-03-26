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Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçilik binasına saldıran 4 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 18:19 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği binasına molotof kokteylli saldırı düzenledikleri iddiasıyla 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği binasına molotof kokteylli saldırı düzenledikleri iddiasıyla 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği binasına molotof kokteylli saldırı düzenledikleri iddiasıyla 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği binasına molotof kokteylli saldırı düzenledikleri iddiasıyla 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınanların ikisinin dün çıkarıldıkları mahkemece tedbiren dört hafta süreyle cezaevine konulmasına karar verildiği belirtiliyor. Diğer iki kişinin durumları ise gün içinde belli olacak.
Polisin, Kopenhag çevresindeki Virum, Husum ve Greve semtlerinde yaptığı operasyonlar sonucu söz konusu kişileri gözaltına aldığı belirtilirken, operasyon yapılan adreslerin birbirleri ile bağlantılı oldukları belirtildi. Gözaltına alınan kişilerin Türkiye Büyükelçiliği binasını yakmaya teşebbüs suçlamasıyla ceza yasasının 180. maddesinde belirtilen suçu işledikleri belirtildi
Kopenhag Emniyet Müdürlüğünden müdür muavini Jens Möller Jensen, son iki gözaltıyla birlikte Türkiye büyükelçiliği binasına molotof kokteylli saldırı düzenlediği belirlenen ve aranan 4 kişinin yakalandığını ve mahkemenin kapalı kapılar ardında yapılması nedeniyle daha fazla bilgi verilemeyeceğini söyledi.

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