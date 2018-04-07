Türkiye’yi işgal ettirme hayali kuran FETÖ’cü sanıklara 63 yıl hapis

Elazığ’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan ve "Türk bayrağından iğreniyorum, FETÖ diyeni keseceksin" diyen şahsın da aralarında bulunduğu 6 sanığa 7 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen toplamda 63 yıl hapis cezası verildi. Sanıklar, Yunan, Rus ve Ermeni’nin Türkiye’yi işgal etmesi, Amerika’nın da uçaklarla bomba yağdırmasının güzel olacağı şeklindeki kayıtlara yansıyan konuşmaları ile çirkin emellerini ortaya koymuştu. Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında deşifre edilen örgüt elemanlarını ayakta tutmaya çalışan, gündem oluşturmak isteyen, örgüt üyelerinin moral ve motivasyonunu yüksek tutarak, destek olup, örgütle irtibatlarını sağlayan tutuklu sanıklar Gökhan Çapat, Taner Özsoy, Süleyman Ünver, Halit Kaan Bayram, Arda Sözen ve Sezgin Ateş hakkında açılan davanın karar duruşması görüldü. Tutuklu sanıkların katıldığı duruşmada savcı esasa ilişkin mütalaasında tüm sanıkların "Fetullahçı terör örgütü üyesi olmaktan" Gökhan Çapat, ve Taner Özsoy hakkında ayrıca örgüt propagandası yapmak suçundan cezalandırılmasını istedi. Mütalaa üzerine kararını açıklayan mahkeme heyeti ise sanıklardan Gökhan Çapat ve Taner Özsoy’a 15’er yıl, Süleyman Ünver’e 10 yıl 6 ay, Halit Kaan Bayram, Arda Sözen ve Sezgin Ateş’e ise 7 yıl 6’şar ay hapis cezası verdi. Sanıklar toplamda 63 yıl hapis cezası aldı.

Bayrağa hakaret edip, "FETÖ diyeni keseceksin" demişti

Elazığ Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ara duruşmasında Türk bayrağından iğrendiğini söyleyerek "FETÖ diyeni keseceksin" ifadelerini kullanan sanıklardan Taner Özsoy, ilk duruşmada o sözleri psikolojisinin bozuk olduğu için söylediğini, tehdit mesajları aldığı için de Türk bayrağıyla ilgili öyle konuştuğunu iddia etti. Sanık Özsoy ayrıca, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde hakim, savcı ve askerlere yazdığı yazılar için pişmanlığını dile getirdi.

"Yunan, Rus, Ermeni ve Amerikanın Türkiye’ye girmesini istemişler"

Sanıkların kendi aralarında yaptıkları telefon görüşmelerinde ise, "Ermeni doğudan girse, Yunan batıdan girse, Ruslar da girse Ardahan tarafından nasıl güzel olur, NATO ve Amerikan uçakları Türkiye’ye bomba yağdırsa" ifadeleri çirkin düşüncelerini de ortaya çıkarmıştı.