HABER

Türkiye'yi sarsan üniversite hastanesindeki skandalın ayrıntıları ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ | 01.01.2018 10:28 | Son Güncelleme 4 saat önce

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde yaşanan doğum skandalının ayrıntıları ortaya çıktı. Doğum için gittiği hastanede Yrd. Doç. F.F. HIV virüsü taşıdığı için operasyona girmeyince, Ç.K.’nın 5.5 saat acil serviste bekletildiği belirlendi. HIV virüsünün ise Ç.K.’ya eşinden geçtiği öğrenildi. Diyarbakır Tabip Odası, yaşanan ihmaller ile ilgili inceleme başlattı.

Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde geçen hafta yaşanan HIV virüsü taşıyıcısı hamile kadının klinikte yatması ve ameliyatı için zorluk çıkaran klinik sorumlusu, operasyonu yapmak zorunda olmasına rağmen bunu reddeden icapçı doktor F.F. ve asistanlar ile ameliyathanede gerekli malzemelerin eksikliğini hastane yönetimine zamanında bildirmeyen görevlilerle ilgili iddialar araştırılıyor.

Habertürk gazetesinden Veysi İpek'in haberine göre, olayla ilgili başhekimlik soruşturma başlatırken, rapor alıp hastaneye gitmeyen asistanların ise yapılan görüşmelerin ardından göreve başladığı belirtildi.

Bebek ve D.D. müşahedeye alındı. HIV’li kadının ameliyatına girmek istemeyen icapçı doktor F.F.’nin, gece kanaması olan başka bir hasta için çağrılınca hastaneye gittiği ve saat 02.00’de ameliyatı tamamlayıp evine döndüğü öğrenildi.

1500 TL İSTEMİŞ

Ameliyata giren bir sağlık personelinin iddiasına göre; bölüm şeflerinden Doç. Dr. E.A., operasyon için arandığında mesai dışı olduğu için hasta yakınlarından döner sermaye hesabına 1500 TL yatırılmasını istedi. Hasta yakınları “Mesai başlasın yatıracağız” deyince, Ç.K. ameliyathaneye alındı.

İsmini vermek istemeyen başka bir sağlık personeli de “Bölümdeki hocaları rektör koruyor. Açıktan para veya döner sermaye üzerinden para yatırılmayan hastalara bakılmıyor. Para yatırmayanların tamamını asistanlara bırakıyorlar. Asistanlar hem poliklinik hem klinikte çalışıyor hem de nöbet tutuyor” iddiasını ortaya attı.

HIV'li kadının doğum operasyonun arkasından skandal çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı HIV virüsü Dicle Üniversitesi Hastanesi

En Çok Okunan Haberler

'Erdoğan ve Abdullah Gül ilk kez açıktan mücadeleye girdiler'

'Erdoğan ve Abdullah Gül ilk kez açıktan mücadeleye girdiler'

Milli Piyango bileti sorgula! Milli Piyango sonuçları belli oldu!

Milli Piyango bileti sorgula! Milli Piyango sonuçları belli oldu!

200 liraya anlaştığı eskortla karakolluk oldu

200 liraya anlaştığı eskortla karakolluk oldu

Eşiyle sevgilisini yatak odasında bastı

Eşiyle sevgilisini yatak odasında bastı

Van Persie'nin babası transferi açıkladı

Van Persie'nin babası transferi açıkladı

Fatih Portakal'dan dikkat çeken Meral Akşener sözleri

Fatih Portakal'dan dikkat çeken Meral Akşener sözleri

İlginizi Çekebilir

35 yıllık eşini uykusunda satırla öldürdü! İşte kan donduran cinayet için karar

35 yıllık eşini uykusunda satırla öldürdü! İşte kan donduran cinayet için karar

Düğün günü gelini öldürdü! O damattan 'pes' dedirten savunma!

Düğün günü gelini öldürdü! O damattan 'pes' dedirten savunma!

Kaynananın yatak odasında yaptığı 'pes!' dedirtti

Kaynananın yatak odasında yaptığı 'pes!' dedirtti

Erzincan Orduevi önünde kediye işkence için TSK'dan açıklama

Erzincan Orduevi önünde kediye işkence için TSK'dan açıklama

Avukatın etek altı görüntülerini çekerken yakalandı! Bakın o kişi kim çıktı...

Avukatın etek altı görüntülerini çekerken yakalandı! Bakın o kişi kim çıktı...

Okuyucu Yorumları 4 yorum
durum sıkıntı eşide bunun vebalimi veremez. zina ya kimileri özgür irade diyor ama bazen özgür irade doğmamış cocugun katili yapabiliyır seni.
arkadaşım hiv sadece sevişmekle bulaşmaz,hiv li kanla temas,enjektör batması,ne bileyim yanlışlıkla hivli kan ürünü vs.Her hivliye virüs sevişmişte bulaşmış gözüyle bakmayın..
her skandalın altında erkekler var. uçkur düşkünü sapıklar.
adam kamyoncu olunca tabi
Diğer Haberler
200 liraya anlaştığı eskortla karakolluk oldu

200 liraya anlaştığı eskortla karakolluk oldu

Liseli genç önce arkadaşını sonra kendini vurdu

Liseli genç önce arkadaşını sonra kendini vurdu

Kanseri yendi, kazada başı Sunroof’a sıkışıp can verdi!

Kanseri yendi, kazada başı Sunroof’a sıkışıp can verdi!

İstanbul'da sabaha karşı korkunç cinayet! Sokakta yaşam mücadelesi veriyordu

İstanbul'da sabaha karşı korkunç cinayet! Sokakta yaşam mücadelesi veriyordu

Rezidansta şüpheli ölüm: İntihar mı, cinayet mi?

Rezidansta şüpheli ölüm: İntihar mı, cinayet mi?

Günler sonra sevindiren haber... 'Çimen' kurtarıldı

Günler sonra sevindiren haber... 'Çimen' kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.