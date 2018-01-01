Türkiye'yi sarsan üniversite hastanesindeki skandalın ayrıntıları ortaya çıktı

Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde geçen hafta yaşanan HIV virüsü taşıyıcısı hamile kadının klinikte yatması ve ameliyatı için zorluk çıkaran klinik sorumlusu, operasyonu yapmak zorunda olmasına rağmen bunu reddeden icapçı doktor F.F. ve asistanlar ile ameliyathanede gerekli malzemelerin eksikliğini hastane yönetimine zamanında bildirmeyen görevlilerle ilgili iddialar araştırılıyor.

Habertürk gazetesinden Veysi İpek'in haberine göre, olayla ilgili başhekimlik soruşturma başlatırken, rapor alıp hastaneye gitmeyen asistanların ise yapılan görüşmelerin ardından göreve başladığı belirtildi.

Bebek ve D.D. müşahedeye alındı. HIV’li kadının ameliyatına girmek istemeyen icapçı doktor F.F.’nin, gece kanaması olan başka bir hasta için çağrılınca hastaneye gittiği ve saat 02.00’de ameliyatı tamamlayıp evine döndüğü öğrenildi.

1500 TL İSTEMİŞ

Ameliyata giren bir sağlık personelinin iddiasına göre; bölüm şeflerinden Doç. Dr. E.A., operasyon için arandığında mesai dışı olduğu için hasta yakınlarından döner sermaye hesabına 1500 TL yatırılmasını istedi. Hasta yakınları “Mesai başlasın yatıracağız” deyince, Ç.K. ameliyathaneye alındı.