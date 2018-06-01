Türkler en çok yazın kitap okuyor

İSTANBUL, (DHA)- Hepsiburada Trend Raporu, Ocak-Mayıs 2018 döneminde Türkiye’nin online kitap alışverişinde, Türklerin en çok yazın kitap okuduğunu ve romanları tercih ettiğini ortaya koydu. Kitap alışverişlerinin yaş dağılımları incelendiğinde ise kadınlarda 30-39, erkeklerde ise 32-41 yaş aralığı en çok kitap alan yaşlar olarak dikkat çekti.

Hepsiburada, kitap kategorisi altında bulunan 19 alt kategorisiyle 7’den 70’e, her tercihe uygun seçenekleri bünyesinde barındırıyor.

YAZ KİTAPLARI GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE 400 KAT DAHA FAZLA TERCİH EDİLDİ

Aylık 23 milyon tekil ziyaretçi sayısına sahip Hepsiburada, 208 binden fazla kitap çeşidiyle 7’den 70’e herkese hitap ediyor. Hepsiburada kitap editörleri tarafından müşteri tercihleri ve geçen yılın verileri incelenerek oluşturulan özel yaz kitapları listesi, tatilini kitap okuyarak geçirmek isteyenlere hitap ediyor. Hepsiburada'nın Trend Raporu'na göre Ocak-Mayıs döneminde online kitap alışverişinde, Türklerin en çok yazın kitap okuduğunu ve romanları tercih ettiğini ortaya koydu. Kitap alışverişlerinin yaş dağılımları incelendiğinde ise kadınlarda 30-39, erkeklerde ise 32-41 yaş aralığı en çok kitap alan yaşlar olarak dikkat çekti.