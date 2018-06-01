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Türkler en çok yazın kitap okuyor

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 11:16 | Son Güncelleme

Hepsiburada Trend Raporu, Ocak-Mayıs 2018 döneminde Türkiye’nin online kitap alışverişinde, Türklerin en çok yazın kitap okuduğunu ve romanları tercih ettiğini ortaya koydu.

İSTANBUL, (DHA)- Hepsiburada Trend Raporu, Ocak-Mayıs 2018 döneminde Türkiye’nin online kitap alışverişinde, Türklerin en çok yazın kitap okuduğunu ve romanları tercih ettiğini ortaya koydu. Kitap alışverişlerinin yaş dağılımları incelendiğinde ise kadınlarda 30-39, erkeklerde ise 32-41 yaş aralığı en çok kitap alan yaşlar olarak dikkat çekti.

Hepsiburada, kitap kategorisi altında bulunan 19 alt kategorisiyle 7’den 70’e, her tercihe uygun seçenekleri bünyesinde barındırıyor.

YAZ KİTAPLARI GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE 400 KAT DAHA FAZLA TERCİH EDİLDİ

Aylık 23 milyon tekil ziyaretçi sayısına sahip Hepsiburada, 208 binden fazla kitap çeşidiyle 7’den 70’e herkese hitap ediyor. Hepsiburada kitap editörleri tarafından müşteri tercihleri ve geçen yılın verileri incelenerek oluşturulan özel yaz kitapları listesi, tatilini kitap okuyarak geçirmek isteyenlere hitap ediyor. Hepsiburada'nın Trend Raporu'na göre Ocak-Mayıs döneminde online kitap alışverişinde, Türklerin en çok yazın kitap okuduğunu ve romanları tercih ettiğini ortaya koydu. Kitap alışverişlerinin yaş dağılımları incelendiğinde ise kadınlarda 30-39, erkeklerde ise 32-41 yaş aralığı en çok kitap alan yaşlar olarak dikkat çekti.

SINAV HAZIRLIK KİTAPLARI SİPARİŞLERİ GEÇEN SENEYE GÖRE İKİYE KATLANDI

2018’in yoğun sınav takvimi sebebiyle sınav hazırlık kitapları siparişi geçen seneye göre iki kat arttı. 2 yılda 1 tekrarlanan Ön lisans ve Ortaöğretim KPSS sınavlarının bu sene gerçekleştirilecek olması KPSS kitaplarına talebi artırdı.

ÇOCUKLARIN HAYAL GÜCÜ ARTIYOR

Hepsiburada Çocuk kategorisi’nde dünya klasikleri ve en yeni çocuk kitaplarına kadar birçok ürün yer alıyor. Çocukların gelişimine katkıda bulunan kitaplar aynı zamanda hayal dünyalarını da genişletiyor. Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen ailelere yaş filtresi seçeneğiyle eğitici ve eğlenceli kitaplar sunan Hepsiburada, çocukların sağlığını da önemsiyor.

Bir sosyal sorumluluk projesi olarak, Hepsiburada üzerinden satılan “Kaptan Niloya ile Süper Görüş Serüveni” çocuk kitabından elde edilen gelirin tamamı görme engelli çocuklar yararına kullanılmak üzere Dünya Göz Vakfı’na bağışlanıyor. Uzmanlar tarafından hazırlanan kitapla birlikte verilen testler aracılığıyla çocukların görmeyle ilgili yaşayabileceği sorunlar eğlenceli ve basit bir şekilde tespit edilebiliyor.

Kitap seçiminde kararsız kalan müşterilerini de düşünen Hepsiburada, yazar önerileri, ayın en çok okunanları, ödüllü kitaplar, çocuklar için seçilenler, en çok hediye edilenler gibi özel listeleriyle kitap severlerin işini kolaylaştırıyor.

(FOTOĞRAF)

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