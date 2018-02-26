Türkmen komandolar Afrin’de

Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere Türkmen Muntasır Billah Tümeni’ne bağlı bir tabur asker, Afrin kırsalına ulaştı.
Türkmen Muntasır Billah Tümeni’ne bağlı bir tabur asker, aldıkları komando eğitimlerini başarıyla tamamladı ve Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak için Afrin kırsalına ulaştı. Komandolar, Türkmen Komutan Muhammed Paşa emrinde ilerleyişini sürdüren birliklere katıldı. Bugün özgürleştirilen köylerden sonra Bülbül-Raco yolu açıldı ve PKK’lı 40 terörist etkisiz hale getirildi.
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