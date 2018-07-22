HABER

Türkoğlu'nda, şoförler odasının eski başkanı, yeni başkanı öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2018 18:06 | Son Güncelleme

KAJRAMANMARARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selahattin Kozan, eski başkan İsmail Altuntaş tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Türkoğlu'nda, şoförler odasının eski başkanı, yeni başkanı öldürdü

Ömer KOÇ/TÜRKOĞLU (Kahramanmaraş), (DHA)- KAJRAMANMARARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selahattin Kozan, eski başkan İsmail Altuntaş tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
Olay, öğleden sonra Gaziler Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları belirtilen Türkoğlu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selahattin Kozan ile eski başkan İsmail Altuntaş karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında İsmail Altuntaş, yanındaki tabancayla Kozan ile beraberindeki arkadaşı Zait Korkmaz'a ateş etti. Kozan ve Korkmaz kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye ambulanslar sevk edildi.
Yaralılardan Selahattin Kozan, Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Zait Korkmaz ise Necip fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Selahattin Kozan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Zait Korkmaz'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
İsmail Altuntaş, olayda kullandığı tabancayla birlikte polise teslim olurken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Türkoğlu'nda, şoförler odasının eski başkanı, yeni başkanı öldürdüTürkoğlu'nda, şoförler odasının eski başkanı, yeni başkanı öldürdüTürkoğlu'nda, şoförler odasının eski başkanı, yeni başkanı öldürdüTürkoğlu'nda, şoförler odasının eski başkanı, yeni başkanı öldürdü

PARTNERGergedanın doğun anını hayretle izledilerGergedanın doğun anını hayretle izlediler
Boğulma tehlikesi geçiren kişinin kurtarılma anı kameradaBoğulma tehlikesi geçiren kişinin kurtarılma anı kamerada
Erken müdahale hayat kurtardıErken müdahale hayat kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Aslı Enver, Murat Boz'a mesaj mı verdi?

Aslı Enver, Murat Boz'a mesaj mı verdi?

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı önce yazdı sonra sildi: Yeni bir müftü karısı vakası, Safiye rezilliği CHP bağlantılı gözüküyor

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı önce yazdı sonra sildi: Yeni bir müftü karısı vakası, Safiye rezilliği CHP bağlantılı gözüküyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erzincan'da akılalmaz olay! Yavru kangal, kaybolan keçileri bulup sahibine teslim etti

Erzincan'da akılalmaz olay! Yavru kangal, kaybolan keçileri bulup sahibine teslim etti

Samsun'daki Go-Kart faciasında dehşeti yaşayan Nurjemal Annalyyev: Eğlenmek için gittim, canımdan olacaktım

Samsun'daki Go-Kart faciasında dehşeti yaşayan Nurjemal Annalyyev: Eğlenmek için gittim, canımdan olacaktım

Çorum'da gece yarısı feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Çorum'da gece yarısı feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Bartın'da sahile vurdu! Ekipler teyakkuza geçti

Bartın'da sahile vurdu! Ekipler teyakkuza geçti

Bilecik'te feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Bilecik'te feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Aydın'da pompalı tüfekle katliam yapan zanlının ifadesi pes dedirtti! Öldürdüğü kayınbiraderine övgüler yağdırdı!

Aydın'da pompalı tüfekle katliam yapan zanlının ifadesi pes dedirtti! Öldürdüğü kayınbiraderine övgüler yağdırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.