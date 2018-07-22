HABER

Türkoğlu'nda, şoförler odasının eski başkanı, yeni başkanı öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2018 21:02 | Son Güncelleme

KAJRAMANMARARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selahattin Kozan, eski başkan İsmail Altuntaş tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Ömer KOÇ/TÜRKOĞLU (Kahramanmaraş), (DHA)- KAJRAMANMARARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selahattin Kozan, eski başkan İsmail Altuntaş tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, öğleden sonra Gaziler Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları belirtilen Türkoğlu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selahattin Kozan ile eski başkan İsmail Altuntaş karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında İsmail Altuntaş, yanındaki tabancayla Kozan ile beraberindeki arkadaşı Zait Korkmaz'a ateş etti. Kozan ve Korkmaz kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye ambulanslar sevk edildi.

Yaralılardan Selahattin Kozan, Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Zait Korkmaz ise Necip fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Selahattin Kozan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Zait Korkmaz'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

İsmail Altuntaş, olayda kullandığı tabancayla birlikte polise teslim olurken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

PARTNER Mustafa Ceceli’yle şarkı yaptık, çöp oldu Mustafa Ceceli’yle şarkı yaptık, çöp oldu
Tokat'ta kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ın amcası Niyazi Atış serbest kaldıTokat'ta kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ın amcası Niyazi Atış serbest kaldı
İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadıİstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'a suikast girişimi! Havalimanında bomba patladı

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'a suikast girişimi! Havalimanında bomba patladı

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Kahramanmaraş'ta eski şoförler ve otomobilciler odası başkanı, yeni başkanı öldürdü

Kahramanmaraş'ta eski şoförler ve otomobilciler odası başkanı, yeni başkanı öldürdü

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Mustafa Ceceli'nin Seydişehir'de vereceği konser iptal edildi

Mustafa Ceceli'nin Seydişehir'de vereceği konser iptal edildi

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tokat'ta kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ın amcası Niyazi Atış serbest kaldı

Tokat'ta kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ın amcası Niyazi Atış serbest kaldı

İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı

İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı

Erzincan'da akılalmaz olay! Yavru kangal, kaybolan keçileri bulup sahibine teslim etti

Erzincan'da akılalmaz olay! Yavru kangal, kaybolan keçileri bulup sahibine teslim etti

Samsun'daki Go-Kart faciasında dehşeti yaşayan Nurjemal Annalyyev: Eğlenmek için gittim, canımdan olacaktım

Samsun'daki Go-Kart faciasında dehşeti yaşayan Nurjemal Annalyyev: Eğlenmek için gittim, canımdan olacaktım

Çorum'da gece yarısı feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Çorum'da gece yarısı feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Bartın'da sahile vurdu! Ekipler teyakkuza geçti

Bartın'da sahile vurdu! Ekipler teyakkuza geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.