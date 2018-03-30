TUSKON davasında 6 sanığa tahliye, 7 sanığa ise tutuklama kararı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün iş dünyası yapılanması kapsamında kapatılan TUSKON’un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı’nın da aralarında bulunduğu 20’si tutuklu 86 sanığın yargılandığı davada 6 sanığın tahliyesine 7 sanığın ise tutuklanmasına karar verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün iş dünyası yapılanması kapsamında kapatılan TUSKON’un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı’nın da aralarında bulunduğu 20’si tutuklu 86 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık ve avukatların taleplerinin ardından ara kararını açıkladı. Heyet, sanıklar Ahmet Şener Gülenç, İlhan Karagöz, Levent Dursunakın, Oğuz Kaan Gündüz, Salih Zeki Azak ve Selahattin Altuntaş’ın, tutuklulukta geçirdikleri süre ve bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin amaca ulaşabileceğini göz önünde bulundurarak haklarında yurtdışına çıkış yasağı ve haftada bir gün polis merkezine imza atmak suretiyle tahliyelerine hükmetti.

Sanıklar Ömer Faruk Kavurmacı, Faruk Güllü, Tolga Güven, Şafak Koca, Çetin Tekmedir, Ahmet Tuzlu, Mehmet Zenginer ve Mustafa Zenginer’in tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Mehmet Ali Göv, Serkan Ercan, Suat Barış, Semih Gayretli, Muhdi Yeyrek, Ceyhun Pilatin ve İsmail Kınay’ın tutuklanmalarına yönelik yakalama emri çıkartılmasını kararlaştırdı.

Savunması alınmayan 23 tutuksuz sanık hakkında bir sonraki celse zorla getirilme kararı çıkartılmasını kararlaştıran heyet, bir sonraki duruşmanın 18 Haziran’da Silivri’de görülmesini karara bağladı.