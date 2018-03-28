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Tut ilçesinde asayiş uygulamaları devam ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 18:39 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Tut İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan huzur uygulamaları devam ediyor.Tut ilçe Emniyet Amirliğine bağlı Asayiş, Terör ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe asayişinin temini ile vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla uygulamalar devam ediyor.

Tut ilçesinde asayiş uygulamaları devam ediyor

Adıyaman’ın Tut İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan huzur uygulamaları devam ediyor.
Tut ilçe Emniyet Amirliğine bağlı Asayiş, Terör ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe asayişinin temini ile vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla uygulamalar devam ediyor. İlçede polis ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında araçlar aranarak, araç içerisinde bulunan kişilerin ise GBT kontrolleri yapılıyor. Vatandaşların huzur ve güvenliği için yapılan uygulamaların devam edeceği öğrenildi.

Tut ilçesinde asayiş uygulamaları devam ediyor

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