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Tutuklanan Çınar Belediye Başkanı görevden alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 16:50 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Çınar Belediye Başkanı DBP'li Ahmet Cengiz, 2911 sayılı 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek' suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası kesinleşmesip, tutuklanınca İçişleri Bakanlığı'nca görevden alındı.

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'ın Çınar Belediye Başkanı DBP'li Ahmet Cengiz, 2911 sayılı 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek' suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası kesinleşmesip, tutuklanınca İçişleri Bakanlığı'nca görevden alındı. Cengiz'in yerine belediye başkanlığı için meclis üyeleri arasından seçim yapılacağı açıklandı.
Çınar Belediye Başkanı Ahmet Cengiz, 2911 sayılı 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek' suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasının kesinleşmesi üzerine tutuklanarak, Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne gönderildi. Cengiz, cezasının kesinleşmesi ve infazına başlanılması üzerine İçişleri Bakanlığı'nca görevden alındı. Cengiz'in yerine belediye başkanlığı için meclis üyeleri arasından seçim yapılacağı açıklandı. Diyarbakır Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
"Çınar ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Cengiz, 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış ve kesinleşmiş cezasının infazına başlanmıştır. Bu nedenle, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Belediye Başkanı Ahmet Cengiz’in yerine, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesine göre Çınar Belediye Meclisinin, belediye meclis üyeleri arasından ve gizli oyla belediye başkanı seçmek üzere, 27 Nisan 2018 Cuma günü saat 10.00’da Belediye Meclis Salonunda toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür."

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