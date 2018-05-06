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Tutuklanan DEAŞ şüphelisinin 14 yaşındaki kızı da Irak'ta cezaevinde

YAŞAM HABERLERİ  | 06.05.2018 09:43 | Son Güncelleme

ADANA'da DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan Muhammet Ali B.'nin (32) kızı Z.B.'nin de (14) Irak'ta DEAŞ üyesi olduğu için tutuklu bulunduğu ortaya çıktı.

Tutuklanan DEAŞ şüphelisinin 14 yaşındaki kızı da Irak'ta cezaevinde

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan Muhammet Ali B.'nin (32) kızı Z.B.'nin de (14) Irak'ta DEAŞ üyesi olduğu için tutuklu bulunduğu ortaya çıktı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde terör örgütü DEAŞ'ın eylem hazırlığı içinde olduğunu belirledi. Polis, belirlediği adreslere şafak operasyonu yaptı. Geniş güvenlik önlemi altında düzenlenen operasyonlarda 250 polis, eş zamanlı olarak 24 adrese baskın yaptı. Yapılan baskınlar sonucunda 7'si Suriye uyruklu, 8'ü Türk 15 şüpheli gözaltına alındı.
Polisin Yeşilbağlar Mahallesi'nde yaptığı baskında DEAŞ şüphelilerinden birinin evinin duvarında, 'Allah kafiri sevmez' yazdığı görüldü. Ayrıca şüphelinin evinin dört bir tarafına güvenlik kamerası taktığı da belirlendi. Zanlının güvenlik kameralarını özellikle sokağın giriş çıkışlarını görecek şekilde yerleştirdiği, görüntülerin ise evin salonuna kurulan sistemle izlenebildiği ortaya çıkarıldı.
Gözaltına alınan şüpheliler, polis tarafından sorgulandı. Yapılan incelemede, şüphelilerden Muhammet Ali B.'nin, Gaziantep'te taksicilik yaparak geçimini sağladığı, 1 Mayıs 2016'da 2 polisin şehit olduğu, 18 polis ve 4 vatandaşın yaralandığı Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan terör saldırısıyla ilgili tutuklanıp, 2 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği belirlendi. Ayrıca Muhammet Ali B.'nin terör örgütü DEAŞ adına ders ve sohbet faaliyetleri düzenlediği de iddia edildi.
14 YAŞINDAKI KIZI DEAŞ ÜYESİ
Emniyette sorgulanan, Muhammet Ali B.'nin terör örgütü DEAŞ üyesi 7 akrabasının Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan cezaevlerinde bulunduğu ortaya çıktı. Muhammet Ali B.'nin cezaevine girdirdikten sonra, eşi ve 2 çocuğunun Irak'a gidip, DEAŞ saflarına katıldığı kızı Z.B.'nin de halen Bağdat'ta bulunan bir cezaevinden olduğu anlaşıldı. Muhammet Ali B. ise sorgusunda, "Kızım Talefer'de PKK'ya esir düştü. Daha sonra Irak devletine teslim edildi. Şu anda Bağdat'ta tutuklu. Şu an akrabalarımdan 7 kişi de Irak'ta kayıp, nerede olduklarını bilmiyorum" dedi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Muhammet Ali B.'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı, 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Tutuklanan DEAŞ şüphelisinin 14 yaşındaki kızı da Irak'ta cezaevindeTutuklanan DEAŞ şüphelisinin 14 yaşındaki kızı da Irak'ta cezaevindeTutuklanan DEAŞ şüphelisinin 14 yaşındaki kızı da Irak'ta cezaevindeTutuklanan DEAŞ şüphelisinin 14 yaşındaki kızı da Irak'ta cezaevinde

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