Tutuklanan DEAŞ şüphelisinin 14 yaşındaki kızı da Irak'ta cezaevinde

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan Muhammet Ali B.'nin (32) kızı Z.B.'nin de (14) Irak'ta DEAŞ üyesi olduğu için tutuklu bulunduğu ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde terör örgütü DEAŞ'ın eylem hazırlığı içinde olduğunu belirledi. Polis, belirlediği adreslere şafak operasyonu yaptı. Geniş güvenlik önlemi altında düzenlenen operasyonlarda 250 polis, eş zamanlı olarak 24 adrese baskın yaptı. Yapılan baskınlar sonucunda 7'si Suriye uyruklu, 8'ü Türk 15 şüpheli gözaltına alındı.

Polisin Yeşilbağlar Mahallesi'nde yaptığı baskında DEAŞ şüphelilerinden birinin evinin duvarında, 'Allah kafiri sevmez' yazdığı görüldü. Ayrıca şüphelinin evinin dört bir tarafına güvenlik kamerası taktığı da belirlendi. Zanlının güvenlik kameralarını özellikle sokağın giriş çıkışlarını görecek şekilde yerleştirdiği, görüntülerin ise evin salonuna kurulan sistemle izlenebildiği ortaya çıkarıldı.