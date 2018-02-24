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Tutuklandıktan sonra çaldığı gözlük çerçevelerini iade etti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2018 13:20 | Son Güncelleme

MALTEPE'de park halindeki bir otomobilin içindeki 350 bin lira değerinde gözlük çerçevesi çalan iki şüpheli polis tarafından yakalandı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) MALTEPE'de park halindeki bir otomobilin içindeki 350 bin lira değerinde gözlük çerçevesi çalan iki şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler tutuklanırken, bir hafta sonra avukatı aracılığı ile mağdurlarla irtibata geçen şüphelilerden Emrah B. cezasında indirim almak için uzlaşmak istediğini söyleyerek çalınan 1600 gözlük çerçevesinden 901'ini iade etti. Polis diğer gözlük çerçevelerini bulmak için operasyonlarını sürdürüyor. Maltepe, Cevizli mahallesi'nde 29 Ocak 2018 tarihinde meydana gelen olayda park halindeki bir otomobilin içinden piyasa değeri 350 bin lira olan 1660 adet gözlük çerçevesi çalındı. Polis güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde kısa süre içinde şüphelilerin kimliklerini tespit etti. 12 Şubat 2018 tarihinde Esenyurt'ta bir benzinciye yapılan operasyonda şüpheliler Emrah B. ile Can K. gözaltına alındı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yapılan aramalarda çalınan gözlük çerçeveleri bulunamadı. Tutuklanmasından yaklaşık bir hafta sonra avukatı aracılığı ile mağdurlarla irtibata geçen şüphelilerden Emrah B. cezasında indirim almak için uzlaşmak istediğini söyledi. Emrah B.'nin söylediği yere giden polis ekipleri çalınan 1660 gözlükten 901'ini buldu. Gözlük çerçeveleri sahibine teslim edildi.

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