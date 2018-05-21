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Tutuklu ağabeyini ziyarete gitti, aynı suçtan gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 12:41 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 'Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyesi olmak' suçundan tutuklu bulunan Z.Y.'yi ziyarete giden kız kardeşi Ö.Y.

TOPRAKKALE (Osmaniye), (DHA) - OSMANİYE'de T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 'Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyesi olmak' suçundan tutuklu bulunan Z.Y.'yi ziyarete giden kız kardeşi Ö.Y. (23) de aynı suçtan arama kaydının bulunması üzerine gözaltına alındı.
Toprakkale T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 'Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyesi olmak' suçundan tutuklu olarak bulunan Z.Y.'yi ziyarete gelen kız kardeşi Ö.Y.'nin cezaevi idaresince yapılan UYAP sorgulamasında, 'Erzurum 2. Sulh Ceza Mahkemesi' tarafından aynı suçtan arama kaydının olduğu tespit edildi. Savcılık talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alınan Ö.Y., Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

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