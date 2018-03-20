Tutuklu cinayet zanlısı hastanede öldü

Muğla’nın Menteşe ilçesinde 8 Ağustos 2016 tarihinde eşini cep telefonu ile başka birisi ile mesajlaştığı iddiası ile dövdüğü ileri sürülen tutuklu Gökhan Günay, Behçet rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bu sabaha karşı yaşamını yitirdi.
Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi Marmaris Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda kapıcılık yapan Gökhan Günay (29) eşi Gizem Günay’ı telefonda başka bir erkekle mesajlaştığı iddiası ile aralarında tartışma yaşanmış, tartışmanın büyümesi üzerine Gökhan Günay eşini eline geçirdiği ekmek tahtası ile vurduğu ileri sürülmüştü. Genç kadın, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin kanaması sonucu yaşamını yitirmişti.
Muğla E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Gökhan Günay’ın ‘Behçet’ rahatsızlığı nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görüyordu. Günay, bu sabaha karşı hastanede yaşamını yitirdi. Günay’ın cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
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