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Tutuklu HDP'li vekil Yıldırım'ın duruşmaya getirilmesine kararı verildi

YAŞAM HABERLERİ | 27.12.2017 17:21 | Son Güncelleme 10 saat önce

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) - DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında 4 Kasım 2016 günü tutuklanan, hakkında 81 yıla kadar hapis istemiyle Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan ve davası yetkisizlik kararı ile Mardin'e gönderilen HDP'li Gülser Yıldırım'ın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan Yıldırım'ın, bir sonraki duruşmaya getirilmesine karar verdi.

Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'terör örgütü kurma ve yönetmek', 'terör örgütü propagandası yapmak', 'suç ve suçluyu övmek', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'suç işlemeye alenen tahrik' ve 'halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma' suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuklu milletvekili Gülser Yıldırım'ın yargılanmasına bugün devam edildi. HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan ile Yıldırım'ın yakınlarının izlediği duruşmaya, Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan Yıldırım, SEGBİS sistemi ile katılmayı reddetti.

Duruşmada esas hakkındaki mütaalasını açıklayan savcı, Yıldırım'ın, 'Terör örgütü yöneticiliği' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Yıldırım'ın 19 Şubat 2018 tarihindeki duruşmaya getirilmesine kararı verdi.

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