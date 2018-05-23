Tutuklu yargılanan DEAŞ sanığı beraat etti

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 'DEAŞ terör örgütü üyesi' olduğu iddiası ile tutuklu yargılanan Irak uyruklu İslami bilgiler öğretmeni Muntaser Hüseyin Ali Kurdi (30) beraat etti.

Geçen yıl 14 Temmuz'da amcasının oğlu Ş.K. tarafından DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla ihbarda bulunulan Irak uyruklu Muntaser Hüseyin Ali Kurdi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Adli Tabiplikteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kurdi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine konuldu. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık İslami bilgiler öğretmeni Muntaser Hüseyin Ali Kurdi ve avukatı hazır bulundu. Tercüman eşliğinde savunması alınan Irak uyruklu Kurdi, hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını istedi. DEAŞ zulmünden kaçtığını ifade eden Kurdi, "DEAŞ'lılar Musul'a geldiler. Onların zulmünden kaçıp, 2016 yılında Kayseri'ye geldim. 9 ay fabrikada çalıştım. Telefonda yer alan söz konusu fotoğraftaki DEAŞ'lı ben değilim. Sadece ismim yazıyor" dedi. İhbarda bulunan amca oğlu Ş.K. 'nin iftira attığını öne süren Kurdi, "Amca oğlum benden Kayseri'ye gelmeden önce para istedi. Annem öğretmen babam da yüzbaşı olduğu için maddi durumumuz iyiydi. Ş.K.'ye para vermeyince de bana bu iftirayı attı kesinlikle DEAŞ üyesi değilim onların zulmünden kaçtım. Beraatımı istiyorum" diye konuştu.

KARARI SECDE YAPARAK KUTLADI

Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu, tutuklu sanık Muntaser Hüseyin Ali Kurdi'nin DEAŞ silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 'delil yetersizliğinden' beraatına karar verdi. Mahkemenin kararı sonrası büyük sevinç yaşayan Kurdi, 'Allah razı olsun' diyerek, mahkeme salonunda secde yaptı.



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