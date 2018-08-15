Tutuklu Yunan askerlerine tahliye kararı (2)

TAHLİYE EDİLEN YUNAN ASKERE ÖZEL UÇAK

Edirne'de, haklarında verilen tahliye kararının ardından Yunan askerler teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nden çıkarıldı. Sağlık kontrolü için Edirne Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'ne getirilen Yunan askerler için polis ve jandarma ekipleri etten duvar örerek, çevrede kuş uçurtulmadı. Yunan askerler Edirne Jandarma Komutanlığı araçlarıyla hastaneye getirilerek garaj kapısı bölümünden içeri alındı. Basın mensuplarının görüntü almasını engellemek için acil girişine iki minibüs çekilirken, Yunan askerlerin sağlık kontrolünü Edirne Cumhuriyet Başsavcı vekili Eşref Çağdaş Bal'da hastaneye gelerek yakından takip etti. Yaklaşık yarım saat süren adli muayenenin ardından hastanenin garaj bölümüne indirilen Yunan askerler teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis camları siyah başka bir araca alınarak hastaneden çıkarıldı. Tahliye kararı verilen askerler için Yunanistan hükümetinin Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine gönderilen özel uçağa binerek ülkelerine döneceği öğrenildi.

'CASUSLUK SUÇLAMASI, CEP TELEFONU İNCELEMESİYLE DÜŞTÜ'

Yunan askerlerin avukatlığını yapan Selin Özel, 5.5 aydır tutuklu askerlerin cep telefonu incelemesi sonucu casusluk iddiasının düşmesiyle tahliye edildiğini söyledi. Yunan askerler teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis'in tahliye kararına çok şaşırıp sevindiklerini anlatan Özel, "Bugün Yunan askerler için tahliye kararı aldık. Mutluyuz, hak hukuk yerini buldu. Duruşmaya çıktığımızda savcı talebiyle tahliye kararı verildi. Askerleri casuslukla ilgili telefon incelemesinden herhangi bir delil elde edilemediği ortaya çıktı. Telefon incelemeleri yapılmış ve bugün sonuçlanmış. Askeri casusluk konusu olmadığını öğrendik. Biz bundan emindik, fakat delillerin toplanmasını bekledik. Sadece sınır ihlalinden dolayı tutukluluk vardı, tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak bugün tahliye kararı verildi. Yunan askerler tahliye kararını beklemiyorlardı, çok şaşırdılar. Çünkü 5.5 aydan beri tutuklular, her duruşmaya bir umutla çıkıyorlardı. Tahliye kararından dolayı çok mutlu oldular, şaşırdılar" diye konuştu.

Telefon incelemesi sonrasında savcılığın tutukluluk talebinin tahliyeye döndüğünü anlatan avukat Hakan Yalçıntuğ ise şunları söyledi:

'ADLİ KONTROLSÜZ TAHLİYE TALEBİ'

"Duruşmada savcılık talebi okunduğunda biz şaşırdık, sonra öğrendik ki telefon incelemelerine göre talep değişti. Bunun üzerinde de adli kontrolsüz tahliye talebi geldi. Cezaevinde işlemleri tamamlanarak çıkış yapıldı. Devlet Hastanesi'nde adli muayene yapıldı. Buradan karayoluyla Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki havaalanına götürüldü. Oradan uçakla ülkelerine Yunanistan'a gidecekler. Şimdi biz olayın ikinci aşamasında iddianamenin yazılarak dava açılmasını bekliyoruz."