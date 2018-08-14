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Tutuklu Yunan askerlerine tahliye kararı (YENİ GÖRÜNTÜLERLE)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 20:00 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, geçen Mart ayında devriye sırasında Türkiye'ye geçtikleri için tutuklanan Yunan askerler teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, savcılığın tahliye talebi sonrasında tutukluluk değerlendirilmesinin yapıldığı Edirne 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce tahliye kararı verildi.

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, geçen Mart ayında devriye sırasında Türkiye'ye geçtikleri için tutuklanan Yunan askerler teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, savcılığın tahliye talebi sonrasında tutukluluk değerlendirilmesinin yapıldığı Edirne 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce tahliye kararı verildi. Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, geçen 1 Mart günü, birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçti. 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır askerlerince gözaltına alınan 2 Yunan askeri, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Yunan askerler, bugün her ay düzenli olarak Sulh Ceza Hakimliği'nde görülen tutukluluk gözden geçirme duruşmasına getirildi. Duruşmada Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın askerlerin tahliyesine yönelik yazısı okunarak, "Suçun askeri yasak bölgeye girme suçu olduğu, telefonlar üzerinde tamamlanan inceleme ve tutuklu kaldıkları süre göz önünde alındığından tutukluluk halinin devamının orantılı olmayabileceği nazara alınarak şüphelilerin tahliyesine karar verilmesi talep edildiği anlaşılmaktadır" denildi. Yunan askerler duruşmada eski savunmalarını tekrar ederek serbest bırakılmalarını istedi. Edirne 2'nci Sulh Ceza Hakimliği dosyadaki delillerin toplandığını şüpheli Yunan askerlerinin sadece askeri yasak bölgeye girme suçu dikkate alındığında tutuklu kaldıkları sürenin ölçülü olmayacağını ifade ederek herhangi bir adli kontrol şartı koymadan tahliyesine karar verdi.

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