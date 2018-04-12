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Tutuksuz sanık Tuğgeneral Yıldırım darbe girişimiyle ilgisinin bulunmadığını savundu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 12:26 | Son Güncelleme

Malatya’da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin görülen FETÖ/PDY davasının 10’uncu duruşması 4’üncü oturumu gerçekleşti.

Tutuksuz sanık Tuğgeneral Yıldırım darbe girişimiyle ilgisinin bulunmadığını savundu

Malatya’da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin görülen FETÖ/PDY davasının 10’uncu duruşması 4’üncü oturumu gerçekleşti. Tutuksuz yargılanan dönemin 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım, darbe teşebbüsü ile ilgisinin bulunmadığını ileri sürdü.
Malatya’da darbe girişiminde bulundukları iddiasıyla aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti’nin de yer aldığı 24’ü tutuklu 76 sanıklı davada, sanıkların esas hakkındaki savunmalarının alınmasına bugün de devam edildi.
Yeşilyurt ilçesindeki Yakınca Spor Salonu’nda kurulan Malatya 1.Ağır Ceza Mahkemesi salonunda gerçekleşen duruşmaya Malatya E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan 8 sanık geniş güvenlik önlemleri altında getirildi. Sanık ve avukatların da yerini alması ile başlayan duruşmada, tutuksuz yargılanan dönemin 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım, 15 Temmuz günü Ankara’da izinde olduğunu ifade ederek, “Silahlı terör örgütü üyesi olmakla ilgili hiç bir mensubiyetim yok. Ülkeme, devletime, milletime ve TSK’ya onur ve şerefimle hizmet ettim. 15 Temmuz’da ülkem ve milletim alçak, vatan haini darbe kalkışması yaşadı. 30 yılımı TSK’da ülkeme, vatanıma, milletime ve bayrağıma hizmet ettim. Hayatımın her döneminde anayasal düzene bağlı kaldım. Hain darbe girişimi teşebbüsü ile ilgili fiilim yoktur” iddiasında bulundu.
İddianamede yer alan 1 adet ABD doları suçlamasının gerçeği yansıtmadığını savunan Yıldırım, “Deri cüzdanımdan çıkan para ve malzeme ortadadır. Üzerimden 1 ABD doları çıkmamıştır. Makam odam aranmış ve suç unsuruna yansımamıştır tutanağa yansımıştır. Evim aranmış ve tutanak altına alınmıştır, suç unsuruna rastlanmamıştır. İki defa aramada bulunmayan doların rütbeli şahıslarca çıkarılması ulu orta bir ABD dolarının çıkarılması sizce manidar değil midir” şeklinde konuştu.

Üzerinden çıkan dolarlarla ilgili konuştu
Üzerinden çıkan 68 adet ABD dolarından hiç bahsedilmediğini de ileri süren Yıldırım, “Türkmenistan’da askeri ateşe olarak görev yaptım, yol harcırahımı ABD doları üzerinden aldım, maaşımı ABD doları olarak aldım. Alışveriş ve konaklamalarımı dolarla yaptım. Kızım Türkmenistan’da Amerikalarının özel okulunda okudu, ödemeleri hep ABD doları üzerinden yaptım. Çıkarılan bir ABD doları ve 68 doların hiç birisinde örgüt üyeliğim olsaydı örgütün serisi olan dolarlardan çıkardı. Pensilvanya’dan gelen bir dolarım olmadı. Bu dolarlar FETÖ silahlı terör örgütünden gelen dolarlar değildir. İddianamede belirtilen bu 1 dolar benim üzerimden çıkmadı. Harcamalardan, banka ve döviz bürolarından arta kalan dolarlardır” iddiasında bulundu.
Darbeye ilişkin hiçbir eyleminin ve fiilinin olmadığını da ileri süren Yıldırım, böyle bir algı oluşturulmaya çalışıldığını savundu. Bylock kullanıcısı olmadığının da ortaya çıktığını kaydeden Yıldırım, savunmasını şöyle sürdürdü:
“Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından inceleme yapıldığı ve Bylock kaydığının bulunmadığı tespiti bulunmaktadır. Şahsımla ilgili Bylock kullanıcısı olmadığımla ilgili emniyet raporu ve teknik verilerle tespit edilmiştir. Bylock programını hiçbir süratle kullanmadığım emniyet raporuyla tespit edildi. Bylock programını FETÖ soruşturmaları kapsamında gördüm. Bu programı kullanarak kimseyle haberleşmedim, talimat alıp vermedim. Bylock kullanmadığım ve sisteme dahil olmadığım teknik verilerle tespit edilmiştir. Örgüt üyeliğimi bırakın sempatizanlığımı bile ortaya koyacak somut bir delil yoktur. Örgütten herhangi bir talimat alıp, yerine getirmedim. Darbeden 15 Temmuz gecesi Sayın Başbakanımızın açıklamasıyla televizyondan haberim oldu.”
Yıldırım’ın ardından bugün başka savunma yapacak sanığın olmaması nedeniyle mahkeme heyeti duruşmayı yarın sabaha erteledi.

Tutuksuz sanık Tuğgeneral Yıldırım darbe girişimiyle ilgisinin bulunmadığını savundu

Tutuksuz sanık Tuğgeneral Yıldırım darbe girişimiyle ilgisinin bulunmadığını savundu

Tutuksuz sanık Tuğgeneral Yıldırım darbe girişimiyle ilgisinin bulunmadığını savundu

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