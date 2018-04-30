Tutuşturulan lastiğin alevi büfeyi sardı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, parkta tutuşturulan lastikten yükselen alevler, sıçradığı büfenin yanmasına neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 14.30 sıralarında, Kayabaşı Mahallesi Bahattin Gazi Parkı'nda meydana geldi. Parkta kim tarafından tutuşturulduğu bilinmeyen lastikten yükselen alevler, büfeye sıçradı. Alevler, kısa sürede büfeyi sardı. Hortumla su tutularak, alevlere müdahale edilmeye çalışılırken, itfaiyeye haber verildi. Sürücüsü tarafından hatalı park edilen otomobil ise itfaiye aracının geçirilebilmesi için çevredekiler tarafından itildi ve yol açıldı. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürürken, büfede hasar meydana geldi. Bir otomobilde de hasar oluştu.
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