HABER

Tutuşturulan lastiğin alevi büfeyi sardı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2018 17:29 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, parkta tutuşturulan lastikten yükselen alevler, sıçradığı büfenin yanmasına neden oldu.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, parkta tutuşturulan lastikten yükselen alevler, sıçradığı büfenin yanmasına neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, saat 14.30 sıralarında, Kayabaşı Mahallesi Bahattin Gazi Parkı'nda meydana geldi. Parkta kim tarafından tutuşturulduğu bilinmeyen lastikten yükselen alevler, büfeye sıçradı. Alevler, kısa sürede büfeyi sardı. Hortumla su tutularak, alevlere müdahale edilmeye çalışılırken, itfaiyeye haber verildi. Sürücüsü tarafından hatalı park edilen otomobil ise itfaiye aracının geçirilebilmesi için çevredekiler tarafından itildi ve yol açıldı. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürürken, büfede hasar meydana geldi. Bir otomobilde de hasar oluştu.

Çifte bombalı saldırı... Çok sayıda ölü varÇifte bombalı saldırı... Çok sayıda ölü var
Gül gitti, Arınç döndü! Gül gitti, Arınç döndü!
Uzun zamandır bekleniyordu! Instagram'da yeni dönem başlıyorUzun zamandır bekleniyordu! Instagram'da yeni dönem başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Tapuda devrim gibi yenilik! ‘Web Tapu’ uygulaması başladı

Tapuda devrim gibi yenilik! ‘Web Tapu’ uygulaması başladı

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kreş öğretmeni yaramazlık yapan çocuğu arkadaşlarına dövdürttü!

Kreş öğretmeni yaramazlık yapan çocuğu arkadaşlarına dövdürttü!

İranlı Masoumeh Bahamin restoranda kabusu yaşadı! Garsona 'patatesi değiştir' dedi...

İranlı Masoumeh Bahamin restoranda kabusu yaşadı! Garsona 'patatesi değiştir' dedi...

Evde ders çalışırken yıldırım çarptı!

Evde ders çalışırken yıldırım çarptı!

Kadıköy'de araç eve girdi! Kahvaltı yapan karı-koca büyük şok yaşadı

Kadıköy'de araç eve girdi! Kahvaltı yapan karı-koca büyük şok yaşadı

Arkalarından seslenip kurşun yağdırdı! Cinayet anı kamerada

Arkalarından seslenip kurşun yağdırdı! Cinayet anı kamerada

Bill Gates: 6 ay içinde milyonlarca kişi ölebilir

Bill Gates: 6 ay içinde milyonlarca kişi ölebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.