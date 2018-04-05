HABER

Tuvalet çukuru kazılırken tarihi eser çıkan yerdeki kaçak kazıya 16 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 13:39 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde bir evin bahçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 16 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hamam Köyü Mahallesi’nde Serkan ve Yasemin Biçer’e ait evin bahçesinde tuvalet çukuru kazarken Roma dönemine ait tarihi eserler bulunmuştu.

Tuvalet çukuru kazılırken tarihi eser çıkan yerdeki kaçak kazıya 16 gözaltı

Adana’nın Kozan ilçesinde bir evin bahçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 16 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hamam Köyü Mahallesi’nde Serkan ve Yasemin Biçer’e ait evin bahçesinde tuvalet çukuru kazarken Roma dönemine ait tarihi eserler bulunmuştu. Bulunan tarihi eserler müze müdürlüğü tarafından kapatılarak gözetim altına alınmıştı.
Adana İl Jandarma İstihbarat ve Kozan İlçe Jandarma Komutanlığının istihbarat çalışması sonucu kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.
Jandarma ekipleri yaptığı araştırmalarda aralarında bir mahalle muhtarının da olduğu toplam 16 kişiyi gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığında ifadeleri alınan 16 kişiden 8 kişi jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken H.A., O.K., H.Ö., S.B., T.T., B.B., B.Ç. ve ilçeye bağlı bir mahalle muhtarı G.Y. jandarma tarafından adliyeye sevk edildi.
Geçtiğimiz mart ayında ilçeye bağlı Hamamköy Mahallesi’nde evinin bahçesinde tuvalet çukuru kazan Yasemin Biçer ve eşi Serkan Biçer tarafından Roma Dönemine ait mozaik bulunmuş, bulunan mozaik müze müdürlüğüne haber verilerek üzeri kapatılmıştı.
Arazi sahibi Yasemin Biçer adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, H.A., O.K. H.Ö, İ.T., B.B. ve D.Ç. bize müze müdürlüğünden görevli olarak geldiklerini ifade ettiler. Ellerinde de müze müdürlüğüne ait belgeler vardı. Arazimizde kazı yapmaya başladılar. Daha sonra jandarmalar gelerek kazı yapan ve müze müdürlüğünden geldiklerini söyleyen şahısları yakaladı.
Zanlılar adliyeye çıkarılırken tarihi eser bulunan arazinin sahibi Yasemin Biçer ise basın mensuplarına açıklamada bulunarak, kendisinin ve eşinin gözaltına alınan kişiler tarafından kandırıldığını aralarından bazılarının sahte kimlik ve belgelerle müze müdürlüğünden geldiklerini ifade ettikleri ve evlerinin arazilerinde kazı yapmalarına bu yüzden izin verdiklerini ifade etti. Biçer olayla ilgili olarak eşinin suçunun olmadığını da kaydetti.

Tuvalet çukuru kazılırken tarihi eser çıkan yerdeki kaçak kazıya 16 gözaltı

Putin'den flaş açıklamalarPutin'den flaş açıklamalar
Antalya'da yangın! Patlama riskine karşı önlem alındıAntalya'da yangın! Patlama riskine karşı önlem alındı
'Kendi ülkelerine sahip olmak İsraillilerin hakkı''Kendi ülkelerine sahip olmak İsraillilerin hakkı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

Yunanistan'dan Türkiye için skandal sözler: Sınıra ve adalara 7 bin asker gönderdik

Yunanistan'dan Türkiye için skandal sözler: Sınıra ve adalara 7 bin asker gönderdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

Ankara'daki lisede dehşet! 4 öğrenci bıçaklandı

Ankara'daki lisede dehşet! 4 öğrenci bıçaklandı

Ali Şen'in büyük acısı! Bente Şen'in cenazesi öncesi aileden flaş talep

Ali Şen'in büyük acısı! Bente Şen'in cenazesi öncesi aileden flaş talep

3 gencin feci sonu! Ebru Demir ses yarışmasına bile katılmıştı

3 gencin feci sonu! Ebru Demir ses yarışmasına bile katılmıştı

Çeşme gemisinde can pazarı!

Çeşme gemisinde can pazarı!

Anne ve çocuğu yanmaktan son anda kurtuldu

Anne ve çocuğu yanmaktan son anda kurtuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.