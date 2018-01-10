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Tuvalete gizli kamera yerleştiren kafe sahibi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ | 10.01.2018 16:45 | Son Güncelleme 1 saat önce

Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, işlettiği kafenin tuvaletine kamera yerleştirdiği tespit edilen iş yeri sahibi tutuklandı.

Olay, Serdivan Arabacıalanı Mahallesi'ndeki bir kafeteryada yaşandı. Kafede tuvalete giren bir müşteri, içeriye yerleştirilen kamerayı fark edince durumu polise haber verdi. Serdivan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kafeye gelerek tuvalete kamera yerleştirildiğini tespit etti. Polis cihazı el koyarken, işletme sahibini İ.Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ö. tutuklandı.

Kafeterya ise polisin rapor tutmasın sonrasında Serdivan Belediyesi Encümeni kararıyla kapatıldı.

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