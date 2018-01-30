Tuvaletini yaparken dövüp, parasını gasp ettiler

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da çalılık alanda tuvaletini yapan A.T.'yi dövüp, "Bize borcun var" diyerek 440 lirasını gasp eden 3 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Isparta'dan Antalya'ya gelen ve bir süre alkol alan A.T., tuvaletini yapmak için girdiği çalılık alanda kendisini takip eden 3 kişi tarafından dövüldü. "Bizden şeker aldın. Borcun var" diyen şüpheliler, A.T.'nin 440 lirasını gasp edip, 01 UR 460 plakalı kamyonetle uzaklaştı.

Polisi arayan A.T., şüphelilerin kaçtıkları aracın plakası ve eşkâlleri hakkında bilgi verdi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Ekipleri, şüpheliler H.K., M.Ö. ve M.U.'yu operasyonla yakaladı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI