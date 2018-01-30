HABER

Tuvaletini yaparken dövüp, parasını gasp ettiler

YAŞAM HABERLERİ | 30.01.2018 18:09 | Son Güncelleme

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da çalılık alanda tuvaletini yapan A.T.'yi dövüp, "Bize borcun var" diyerek 440 lirasını gasp eden 3 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı.Olay, saat 00.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Isparta'dan Antalya'ya gelen ve bir süre alkol alan A.T., tuvaletini yapmak için girdiği çalılık alanda kendisini takip eden 3 kişi tarafından dövüldü. "Bizden şeker aldın. Borcun var" diyen şüpheliler, A.T.'nin 440 lirasını gasp edip, 01 UR 460 plakalı kamyonetle uzaklaştı.Polisi arayan A.T., şüphelilerin kaçtıkları aracın plakası ve eşkâlleri hakkında bilgi verdi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Ekipleri, şüpheliler H.K., M.Ö. ve M.U.'yu operasyonla yakaladı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti

Son dakika! Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

Kılıçdaroğlu: Ben iktidarda olsam gerekirse 10 bin şehit verirdik çekilmezdik!

Kılıçdaroğlu: Ben iktidarda olsam gerekirse 10 bin şehit verirdik çekilmezdik!

Furkan Vakfı'na operasyon: Alparslan Kuytul gözaltında

Furkan Vakfı'na operasyon: Alparslan Kuytul gözaltında

Esin Gündoğdu mide ameliyatı geçirmeden 2 yılda 60 kilo verdi

Esin Gündoğdu mide ameliyatı geçirmeden 2 yılda 60 kilo verdi

Sınır ve Afrin'den son fotoğraflar...

Sınır ve Afrin'den son fotoğraflar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da Ocak ayında deniz keyfi

Antalya'da Ocak ayında deniz keyfi

Hastalara 24 saat bakım sağlayan dijital hayvanlar

Hastalara 24 saat bakım sağlayan dijital hayvanlar

Korkunç! Cep telefonunda müstehcen film izleyip, kadınların peşine düştü

Korkunç! Cep telefonunda müstehcen film izleyip, kadınların peşine düştü

İstanbul'da ormanın ortasında kumar çadırı!

İstanbul'da ormanın ortasında kumar çadırı!

Sapık üvey babanın yaptıkları kan dondurdu

Sapık üvey babanın yaptıkları kan dondurdu

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.