Tuvalette mahsur kalan yaşlı adamı polis kurtardı

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA) Adana'da elektrikler kesilince evinin tuvaletinde mahsur kalan Halil Kütük (86), polis tarafından kurtarıldı. Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki TOKİ'de meydana geldi. İddiaya göre, 11 katlı apartmanın 10'uncu katında yalnız yaşayan Halil Kütük, gece uyanıp tuvalete girdiği sırada elektrikler kesildi. Karanlıkta tuvaletin kapısını bulamayan yaşlı adam, bağırarak yardım istedi. Kütük'ün sesini duyan üst komşusunun ihbarı üzerine, yaşlı adamın evine polis sevk edildi. 10'uncu kattaki eve gelen polisler ve apartman görevlisi, pet şişeden kestikleri bir parçayı çelik kapının arasından geçirerek açmayı başardı. Yaşlı adama kısa sürede ulaşan ekipler, panik halindeki Kütük'ü salondaki koltuğa oturtup, su vererek sakinleştirdi. Karanlıkta kapıyı bulamadığı için yaklaşık 2 saat tuvalette mahsur kaldığını söyleyen Kütük'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.