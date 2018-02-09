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Tuvalette oyun oynarken rektumu düştü

YAŞAM HABERLERİ | 09.02.2018 21:20 | Son Güncelleme

Çin'de tuvalette 30 dakika boyunca cep telefonuyla oyun oynayan adamın anüsünden bir parça düşünce apar topar hastaneye kaldırıldı. Hastanede tetkikleri tamamlayan doktorlar, genç adamdan düşen fakat vücuduna bağlı olan parçanın rektum olduğunu ortaya çıkardı.

Tuvalette oyun oynarken rektumu düştü

İngiliz basını, Çin’de yaşanan akılalmaz bir olayı konuşuyor. Ülkenin çok okunan gazetelerinden Daily Mail’in internet sitesinde yer alan haber Çin’in güneydoğusunda yaşanan bir olayı anlatıyor.

Guangdong bölgesindeki Zhongshan’da yaşanan olayda, tuvalette 30 dakikadan uzun bir süre oturan bir adam acilen hastaneye kaldırılıyor. İsmi açıklanmayan genç adamın hastaneye kaldırılma sebebi ise anüsünden vücuduna bağlı bir organın düşmesi.

Düşen organın ne olduğunu bilmeyen ve yardım ekiplerine giden adam acil servise kaldırıldı. Doktorlar röntgen ve incelemelerini tamamladıktan sonra adamın vücudunda sallanan parçanın rektum olduğunu açıkladı. Kalın bağırsağın son bölümü olarak da bilinen rektumun vücuttan düştüğünü röntgenden anladıklarını duyururken, “Rektum vücuttan kopmuş. Bunun sebeplerinden biri adamın uzun süreler boyunca tuvalette oturması ve bu süre boyunca telefonuyla oyun oynamasıdır” açıklamasını yaptı.

rektum

Doktorlar, genç adamı ameliyata aldıktan sonra bir açıklama daha yaparak, “Rektum düşmesi, birinin iç organlarının vücutla bağını kopararak dışarıdan görünür hale gelmesidir. Hastanın 4 yaşındayken de rektumunun düştüğünü öğrendik fakat o zaman beri tedaviyi umursamadığı için rahatsızlık tekrar karşısına çıkmış” yorumunu yaptı.

Kalçasından çıkan parçanın çapının yaklaşık 16 santimetre olduğunu açıklayan doktorlar, “Hastanın bağırsak duvarında kan pıhtıları ve yaralar vardı. Bu rahatsızlık genelde çocuklarda ya da yaşlılarda karşımıza çıkıyordu fakat tuvalette uzun saatler oturmak da bu hastalığı tetikler. Tuvalette oturmak pelvis kaslarını zayıflatmış olabilir” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
rektum tuvalet çin oyun cep telefonu

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
sıçmayak mı.??
101 oynayanların başı dertte ????
allahtan başka birşey düşmemiş:)
dibi düşmek bu olsa gerek
ingilteredeki daily mail ve sun gazetesi yazmışsa kesin dogrudur !!bizim yandaş basın gibi sadece gerçekleri yazarlar!!!!
hadi rektumu dusurdunde 16 cm çapında rektumu nasil cikardin be adam
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