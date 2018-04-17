HABER

Tuzakta yaralanan çakalı, itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 12:27 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde tuzaklanan çelik tellere dolanarak yaralanan kara sırtlı çakal, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tuzakta yaralanan çakalı, itfaiye kurtardı

DEVREK (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde tuzaklanan çelik tellere dolanarak yaralanan kara sırtlı çakal, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Devrek'e bağlı Yeni Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çakalın, tuzaklanan çelik tellere dolanarak yaralandığını görenler, Devrek Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kara sırtlı çakalın kement tuzağı olarak bilinen çelik tellere dolanarak yaralandığını belirledi. Ekipler, telleri keserek hayvanı kurtardıktan sonra doğaya bıraktı.

FOTOĞRAFLI

Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nde yangın!Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nde yangın!
Türkiye'nin AB yolculuğunda kritik gün! Raporda çok çarpıcı ifadelerTürkiye'nin AB yolculuğunda kritik gün! Raporda çok çarpıcı ifadeler
Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandıDoçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Dünyanın gözü bu haberde! Rusya tarih verdi

Dünyanın gözü bu haberde! Rusya tarih verdi

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada

Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada

Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor

Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Bu yaza dikkat

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Bu yaza dikkat

Dolandırılan işitme engellilere fotoğrafla tehdit

Dolandırılan işitme engellilere fotoğrafla tehdit

Yüzündeki sivilcelerle dalga geçen eşine boşanma davası açtı

Yüzündeki sivilcelerle dalga geçen eşine boşanma davası açtı

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.