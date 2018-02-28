HABER

Tuzla'da anaokulunda skandal görüntüler

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2018 12:05 | Son Güncelleme

Tuzla'da özel bir anaokulunda öğretmenleri öğrencilere şiddet uyguladığı, kız çocukları ve erkek çocukların çıplak halde topluca tuvalete götürüldüğü görüntüler ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı skandal görüntülerle ilgili soruşturma başlatırken, okul sahibi ise okulu kapatarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre olay Tuzla Özel Şirin Afacanlar Anaokulu’nda yaşanan skandal, bir çalışanın çabasıyla ortaya çıktı. Öğretmenleri öğrencilere şiddet uyguladığını, kız ve erkek öğrencilerin çıplak halde birlikte tuvalete götürüldüğünü gören kreş çalışanı Zeynep Atasever, yaşananları görüntüledi. Görüntüleri velilerle paylaşan Atasever, skandalın ortaya çıkmasını sağladı.

Atasever tarafından kaydedilen görüntülerde bir öğretmen, öğrencilerle bağırıyor. Boyama yapmayan bir öğrenciyi kafasına vurarak uyaran öğretmen, istediklerini yapmayan öğrencileri azarlıyor. Bir başka görüntüde ise kız ve erkek çocukları bellerinden altı çıplak bir şekilde topluca tuvalete götürülüyor.

Öğretmen göbek atarken öğrencileri dövdüÖğretmen göbek atarken öğrencileri dövdü

Skandal görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı konu ile soruşturma başlatırken, okul sahibi Güler M. ise anaokulunu kapatarak kayıplara karıştı. (İHA)

Anaokulunda skandal görüntülerAnaokulunda skandal görüntüler
Kreş servisinde hayatını kaybeden Alperen’in anaokuluyla ilgili yeni skandallarKreş servisinde hayatını kaybeden Alperen’in anaokuluyla ilgili yeni skandallar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tuzla istanbul kreş anaokulu

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Survivor All Star'da Ecem Karaağaç şoku! 'Survivor 2018 macerası bitti'

Survivor All Star'da Ecem Karaağaç şoku! 'Survivor 2018 macerası bitti'

İlker Başbuğ'dan 'Büyük Ortadoğu Projesi' yanıtı

İlker Başbuğ'dan 'Büyük Ortadoğu Projesi' yanıtı

Ahmet Takan yazdı: Erdoğan, Soylu'yu nasıl döndürdü?..

Ahmet Takan yazdı: Erdoğan, Soylu'yu nasıl döndürdü?..

Hatice Aslan kadına şiddet için söylediği sözlere açıklama getirdi

Hatice Aslan kadına şiddet için söylediği sözlere açıklama getirdi

Gökhan Öğretmen ile ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı

Gökhan Öğretmen ile ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 19 yorum
Rızık için endişe etmezler. Hastalandıklarında yaratıcıyı kimseye şikâyet etmezler. Yalnız yemeyi sevmezler. Hata yaptıklarında korkar ve gözlerinden yaslar akıtırlar. Kavga ettiklerinde kin tutmadan hemen barışırlar.” nasıl kıyarsınız bu canlara insan olamayan canavarlar
geldiğimiz bu nokta kimseyi şaşırtmasın... hatta ilerleyen zamanda daha kötü olacağı gerçeği de kimseyi şaşırtmasın.. hakedene hakettiği ceza verilmezse sonucu ne olacak... hatta hüseyin üzmez denen cehennem şeytanının çıkan yasayla taciz ettiği 14 yaşındaki kız için rızası vardır dendiği gün artık Türkiye herşeye hazır olsun demiştim...
allah belanızı versin pislikler güzel ülkemiz ne hale geldi
Haberi okurken kanım dondu Nasıl İnsanlar olduk böyle Asabi Kavgacı kırıcı Ve Bir Öğretmen Bu Ahlaksızlığı Sapıklığı Nasıl yapar Onursuz Haysiyetsiz Sapık Allah Sonumuzu Hayr eylesin Kelimeler Kefaatsiz Kalıyor
ya siz nasıl insan içine çıkabiliyorsunuz...o masum bedenlere ve zihinlere işkence yaptıktan sonra Aslında bütün hayatlarımız geçmişimiz de saklı. Geçmişimiz ne kadar kötü geçti ise o kadar da kişiliğimiz bozuluyor. Mesela Avp.kreşe direk çocukların yanına ansızın görebiliyorsun ama Türkiye'de öle değil (belki vardır onlar istisna)
100 yıl geçsede bu türkiye adam olmaz
@alexander_great Tutmayın beni alnından öpeceğim seni yaşa doğru tespit...
Bu kadar özgürlük bize bir gömlek fazla geliyor devlet kurumları çalışamaz hale gelecek yakında
tüm dünya bizi kıskanıyor bu komplu komplu sizce
adında özel okul kreş hastane diye birçok kuruluşlara gittiğinizde zannetmeyin ki para verdiğim için çok iyi muamele veya eğitim verirler.. Sonuçta karşılıklı düşünün paraya karşı para derdindeler kısmen Ticarethane sonuçta orası.. Önceliğiniz her zaman devlet kuruluşları olsun çocuklarınızı paraya değil iyi insanlara emanet ediniz..
Şu kadını bana verseler de... Allah senin.... Hiçbirşey yazamıyorum....
Tek yol sıkı denetim...
O ÖĞRETMEN BOZUNTULARINI VELİLERE TESLİM ETSİNLER.
Öncelikle işinin ehli olmayan bu iş için ihtisas yapmayan kişilere rahatlıkla ruhsat verilip iş yeri açma belgesi veriliyor ayrıyetten 1500 seyle askeri ücretli bir ülkede en düşük kreş ücreti en Kalitesiz en dandik en adi kreş ücreti 800 tl kadınlarımıza anne olabilmeleri için teşvik yok devlet büyüklerimiz çıkıp üç çocuk yapın diye biliyor peki bir baba askeri ücretle nasıl üç çocuğa bakıpBüyütsün anne 1500 tleye çalışıp evine katkıda bulunmak için evlatlarına 800TL karşılığında kreşe veriyor sonuç ortada çocuklarımızı tamamen ticaret aracı olarak gören bir devlet ve insanlar toplu muyuz
bi kerecik diyecekler yine
Bizim öpmeye kıyamadığımız çocuklarımıza nasıl vurabiliyorsun vicdansız kadın ama burada asıl şuçlu böylelerini iş veren kişiler, video ortaya çıkmasaydı halen işe devam ediyor olacaktı maalesef.
kendi dinini bilmeyen okumayan ve başkaları tarafından söylenenle dini öğrenmeye çalışan, kendini bir dine mensup olmakla övünen amaa ahlak bilgisinden yoksun toplumlarda ne yazıkki daha çok görülecektir. ahlakın da din kadar önemli olduğu eğitim ve öğretime önem verildiği zamanlar gelirse eğer bunlar münferit olacaktır.
bu kres ogretmenini kaziga oturtmak lazim bizim ulkemizde tecavuzculere sapiklara uyusturucu saticilarina ceza yok ne hale geldik yazik
Bu ülke düzelmez diyenler parmak kaldırsın.
Diğer Haberler
Metruk binada yarı çıplak erkek cesedi bulundu

Metruk binada yarı çıplak erkek cesedi bulundu

Van’da trafik kazası; 2 yaralı

Van’da trafik kazası; 2 yaralı

Antalya’da kullanılmayan binada şüpheli ölüm

Antalya’da kullanılmayan binada şüpheli ölüm

Van’da kaçak akaryakıt operasyonu

Van’da kaçak akaryakıt operasyonu

Suni teneffüsle hayata döndürülen buzağı ailenin maskotu oldu

Suni teneffüsle hayata döndürülen buzağı ailenin maskotu oldu

- Kadıköy'de toprak kayması: 4 katlı bina boşaltıldı, otomobilleri ağaçlara bağladılar

- Kadıköy'de toprak kayması: 4 katlı bina boşaltıldı, otomobilleri ağaçlara bağladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.