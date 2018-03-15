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Tuzla Organize Sanayii Bölgesi’nde raflar işçilerin üzerine düştü. İftaiye işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 10:26 | Son Güncelleme

IHAAW101927-ASA/15-03-2018 - Tuzla Organize Sanayii Bölgesi’nde raflar işçilerin üzerine düştü. 15.03.2018 10:19:27 TSI NNNN

IHAAW101927-ASA/15-03-2018

- Tuzla Organize Sanayii Bölgesi’nde raflar işçilerin üzerine düştü. İftaiye işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.

15.03.2018 10:19:27 TSI
NNNN

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