HABER

Tuzla Piyade Okulu'nun içindeki ağaçlık alanda yangın (3) (Aktüel)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2018 15:00 | Son Güncelleme

TUZLA Piyade Okulu'nda makilik alanda yangın çıktı.

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL,(DHA) TUZLA Piyade Okulu'nda makilik alanda yangın çıktı. Tuzla Piyade Okulu Komutanlığı'nda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Makilik alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Mühimmat patlama riskine karşı itfaiye müdahale edemedi. Yangına müdahale için helikopter desteği istendi. Helikopter desteğiyle yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

PARTNERDiyet zamanıDiyet zamanı
'Dilenciye vurun' diyen zabıta, görevine döndü'Dilenciye vurun' diyen zabıta, görevine döndü
Kardeşinin kazara ölümüne neden olan genç adliyedeKardeşinin kazara ölümüne neden olan genç adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Muharrem İnce, 'ekonomik felaket' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu

Muharrem İnce, 'ekonomik felaket' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Diğer Haberler
Kadınlara zorla fuhuş yaptırıyordu! Böyle yakalandı

Kadınlara zorla fuhuş yaptırıyordu! Böyle yakalandı

Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor

Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor

Dolarla ilgili bir söylenti yetti, polis hemen harekete geçti

Dolarla ilgili bir söylenti yetti, polis hemen harekete geçti

Fatih’te korkutan yangın!

Fatih’te korkutan yangın!

Asfalt kazanlarının arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi

Asfalt kazanlarının arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi

Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı

Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.