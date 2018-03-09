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Tuzla sahilinde erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 20:31 | Son Güncelleme

Tuzla sahilinde bir erkek cesedi bulundu.Olay, saat 18.00 sıralarında Tuzla Postane Mahallesi’nde bulunan sahilde meydana geldi.

Tuzla sahilinde erkek cesedi bulundu

Tuzla sahilinde bir erkek cesedi bulundu.
Olay, saat 18.00 sıralarında Tuzla Postane Mahallesi’nde bulunan sahilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde sahilde yürüyen vatandaşlar denizde erkek cesedi görmesi üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri deniz polisinin yardımıyla cesedi tekneyle kıyıya çıkardı. Ekiplerin yaptıkları incelemelerin ardından cesedin 19 yaşında Furkan Yıldırım’a ait olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından cenaze Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Tuzla sahilinde erkek cesedi bulundu

Tuzla sahilinde erkek cesedi bulundu

Tuzla sahilinde erkek cesedi bulundu

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