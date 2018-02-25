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Tuzla silahlı market soygunu: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2018 23:47 | Son Güncelleme

TUZLA'da bir markete giren silahlı 3 kişi, boğuştukları market sahibini tabancayla yaraladıktan sonra bir miktar parayı gasp ederek kaçtı.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-TUZLA'da bir markete giren silahlı 3 kişi, boğuştukları market sahibini tabancayla yaraladıktan sonra bir miktar parayı gasp ederek kaçtı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Aydınlı Mahallesi Perçem Sokak'ta bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, Markete giren silahlı üç kişi, market sahibi Süleyman İldan'dan kasada bulunan parayı istedi. Parayı vermek istemeyen İldan ile soyguncular arasında boğuşma yaşandı. Bu sırada soygunculardan biri İldan'ı tabanca ile yaralayarak etkisiz hale getirdi. Soyguncular, kasada bulunan bir miktar parayı alarak kaçtı.

KASIĞINDAN HAFİF YARALANDI

Bildirilmesi üzerine olay yerin polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından İldan'ı, Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavisi süren İldan'ın kasığından hafif yaralandığı öğrenildi.

BOĞUŞMA İZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Olay yeri inceleme ekipleri, market içerisinde detaylı inceleme yaparken, yazar kasanın boğuşma nedeniyle yere düştüğü Görüldü. Marketin girişindeki malzemelerin dağınıklığı yaşanan boğuşmayı gözler önüne serdi.

POLİS SOYGUNCULARIN PEŞİNDE

Polis, 3 soyguncuyu yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası bulunmadığı öğrenilen marketin 2 ay önce de soyulduğu iddia edildi.

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